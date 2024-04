TFC De Ketting organiseert weer een gezamenlijke fietstocht met wielrenners uit de partnerschap gemeenten

WESTERWOLDE – Van 21 tot en met 29 mei wordt weer een gezamenlijke fietstocht met wielrenners uit de partnerschap gemeenten van de gemeente Westerwolde georganiseerd.

De vriendschapstocht is een terugkerende activiteit die met de fietsverenigingen uit Ter Apel, Rütenbrock, Haren (D), Miedzyrzecz (PL) en Andrésy (F) gehouden wordt. Het doel van de activiteit is door op de racefiets elkaar te bezoeken en de gezamenlijke internationale betrekkingen te versterken op het gebied van cultuur en sport. Tijdens elke reis vindt er een kunstuitwisseling plaats.

Tussen de voormalige gemeente Vlagtwedde, nu gemeente Westerwolde, en de gemeenten Haren (Ems) in Duitsland, Miedzyrzecz in Polen en Andrésy in Frankrijk bestaat een partnerschap. De gemeente Westerwolde en de Duitse Stadt Haren-Ems hebben al jaren vriendschappelijke banden met de gemeente Andrésy. Deze voorstad van Parijs ligt 25 kilometer ten noorden van het centrum. Tussen de drie gemeenten worden jaarlijks allerlei initiatieven op gemeentelijk niveau en op het gebied van kunst en sportiviteit ontplooid.

Vriendschapstocht Miedzyrzecz 2012

In het jaar 2012 is een groep van de Ter Apeler Fietsclub (TFC De Ketting) samen met Duitse fietsclubs uit de gemeente Haren, Ems, naar Polen gefietst, de zogenaamde “Vriendschapstocht Miedzyrzecz”. Een fietstocht van 720 kilometer lang.

Vriendschapstocht Andrésy 2022, Le tour de l’Amitié

In 2020 zou er een fietstocht plaatsvinden naar de partnergemeente Andrésy in Frankrijk. Door de corona pandemie moest deze tocht uitgesteld worden. Uiteindelijk kon de tocht in 2022 plaatsvinden. De fietsclubs uit Ter Apel en Haren, Ems fietsten de uitgezette route van Sellingen naar Andrésy van 813 kilometer in vijf dagen tijd.

Reünie weekend Teutoburgerwoud 2023

In 2023 werd een fietsweekend naar het Teutoburgerwoud georganiseerd waarbij de inmiddels opgebouwde vriendschap van de leden van de fietsclubs TFC De Ketting en RSC Rütenbrock nog sterker zijn geworden.

MTB en race fietstocht TFC De Ketting en RSC-Rütenbrock 2023

Na de gezamenlijke tour naar Andrésy van 2022, hebben de leden van TFC De Ketting en RSC Rütenbrock afgesproken om vaker met elkaar te gaan fietsen. In februari was er een MTB tocht, die samen werd gereden en in september was er een racefietstocht die door het Emsland in Duitsland ging. Ook deze internationale tochten waren dankzij de enthousiaste deelnemers weer superleuk.

Vriendschapstocht Westerwolde en Haren-Ems 2024

Tijdens het reünie fietsweekend in 2023 is er wederom een organisatieteam samengesteld met een afvaardiging van beide clubs om in 2024 een gezamenlijke tocht te organiseren, de “Vriendschapstocht 2024”. Er is contact gezocht met het bestuur van Andrésy Cyclo in Andrésy om de Franse wielrenners uit te nodigen om ons te vereren met een bezoek. Het antwoord duurde niet lang en was zeer positief. We zijn nog aan het organiseren, maar het is de bedoeling dat 8 leden van Andrésy Cyclo op dinsdag 21 mei vanuit Andrésy op de fiets naar het gemeentehuis in Haren (Ems) komen. Ze zullen hier vrijdag 24 mei arriveren. De route door Nederland zal op ons verzoek via de Kruisherenroute gaan. De Kruisherenroute is een route die gaat van het Kruisherenhotel In Maastricht naar het Kruisherenklooster in Ter Apel. Deze route hebben we met TFC De Ketting in 2023 in omgekeerde volgorde gefietst. Ook tijdens deze tocht vond er een kunstuitwisseling plaats.

De Kruisherenroute wordt in verband met de afstand en tijd niet helemaal uitgereden naar het Klooster van Ter Apel, deze bezoeken we een dag later. De leden van de fietsclubs TFC De Ketting en RSC Rütenbrock zullen de Franse wielrenners tijdens de laatste etappe vanaf de schaapskooi in Bargerveen begeleiden naar het gemeentehuis in Haren (Ems) waar een officiële ontvangst zal zijn. Daarna zullen we de 7 heren en 1 dame van de Franse wielerclub begeleiden naar hun overnachtingsplek ‘t Zollhoes in Rütenbrock (D).

De volgende dag gaan we een fietsroute van 67 km fietsen. We willen de Franse renners het mooie Emsland en onze mooie gemeente Westerwolde laten zien. We bezoeken onder andere Bourtange en gaan nog even over de gemeentegrens van Stadskanaal waar we bij Gasterij Natuurlijk Smeerling in Smeerling gaan lunchen. We wilden ook nog naar de Meyer Werft in Papenburg, maar de Franse fietsers gaven aan dat de afstand op de zaterdag wat hun betreft niet zo lang hoeft te zijn, dit kunnen wij ook wel begrijpen. ‘s Avonds gaan we een barbecue organiseren waarbij de leden van de Nederlandse, Duitse en Franse clubs een leuke, gezellige avond zullen hebben. Zondag 26 mei zullen we de Franse wielrenners de eerste 50 kilometer van de terugreis begeleiden. We zullen in Neuenhaus (D) een koffiestop houden en dan afscheid van elkaar nemen. De Franse wielrenners zullen woensdag 29 mei weer aankomen in Andrésy.

Uiteraard kunnen we deze culturele uitwisseling niet doen zonder de hulp van subsidies en sponsoren. Daarom vragen wij om hulp om de sterke vriendschap van de wielrenners die in de partnergemeenten van de gemeente Westerwolde wonen te ondersteunen door middel van een financiële bijdrage. Uiteraard willen we voor de bedrijven en instanties die ons willen ondersteunen graag een tegenprestatie leveren.

Ingezonden namens de Ter Apeler Fietsclub De Ketting door Henk Schut en Rick Pors

TFC De Ketting