VKB vertegenwoordigd in finale van financiële hulpverlener van het jaar

APPINGEDAM – De VKB uit Appingedam is in mei vertegenwoordigd in de landelijke finale van financiële hulpverlener van het jaar. Budgetconsulent Jessica Pieters is één van die drie finalisten op 14 mei a.s. Ze is destijds voorgedragen door het management van de VKB. Haar tomeloze inzet voor jongvolwassen met financiële problemen was één van de redenen daartoe.

De landelijke verkiezing financiële hulpverlener van het jaar wordt georganiseerd door de branchevereniging NVVK. Financiële hulpverleners zijn onmisbaar bij het realiseren van de regeringsambitie om in 2030 het aantal mensen met schulden te halveren. Zij zetten alles in het werk om hulpvragers sneller schuldenvrij te krijgen en financieel zelfredzaam te maken.

Hanneke Veenstra, manager budgetbeheer bij de VKB, is enorm blij dat Jessica de finale heeft gehaald. “In onze branche is vertrouwen het sleutelwoord om de schaamte te overwinnen, ook bij jongeren. Daar zet Jessica zich dagelijks voor in met heel veel doorzettingsvermogen en met resultaat. Zij spreekt de taal van deze groep die het moeilijk heeft en begrijpt heel goed dat iedere jongere anders is. De afgelopen maanden is Jessica samen met andere medewerkers van de VKB betrokken geweest bij een campagne waarbij een financieel gezonde toekomst voor jongvolwassenen centraal staat. Jessica was één van de sprekers tijdens de banktalkshows die eerder dit jaar plaatsvonden.

De NVVK stelt dat met deze verkiezing de inzet van Jessica en vele anderen wordt erkend en gewaardeerd. Met de verkiezing wordt de financiële hulpverlening een gezicht gegeven. Deelnemers krijgen de kans over hun werk te vertellen aan een publiek dat ze anders niet zo snel bereiken. Maar nog belangrijker, de aandacht kan de drempel verlagen om zelf de stap naar een hulpverlener te zetten.

Stemmen kan tot 6 mei via https://www.nvvk.nl/financiële-hulpverlener-van-het-jaar

De VKB is een sociale bank zonder winstoogmerk en biedt namens de gemeenten Eemsdelta, Oldambt, Veendam, Pekela en Het Hogeland schuldhulpverlening aan inwoners met financiële problemen. Doel is om samen deze problemen aan te pakken en te werken aan zelfredzaamheid.

Ingezonden door Volkskredietbank Noord Oost Groningen