Welpen damteam CBS De Vossenburcht uit Winschoten naar NK-finale schooldammen

WINSCHOTEN – Het welpen damteam van CBS De Vossenburcht uit Winschoten is er zaterdag 20 april, met een vierde plaats, in geslaagd zich, via de halve finale, te plaatsen voor de Landelijke finale op zaterdag 25 mei in Julianadorp (Noord-Holland). Deze halve finale dammen voor basisscholen, groep 4 t/m 6, werd afgewerkt in de gymzaal van de plaatselijk basisschool CBS De Opdracht in Ureterp. De andere drie halve finales vonden plaats in Harderwijk, Amersfoort en Nieuwerkerk aan de Rijn. De 18 teams in Ureterp speelden 10 ronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van ongeveer 30 minuten per ronde. Deze halve finale stond onder auspiciën van de KNDB, waarbij Damclub Drachten tekende voor de organisatie, onder leiding van Gabriël Heerema, met assistentie Hoofdarbiter Harrie Mennema en “tafelarbiters” Hendrik Veenstra, R. Smedinga, U. Hosper en F. Heidsma.



Het team (viertal) van CBS De Vossenburcht werd overigens gevormd door Maya, Evelyn, William, Reinout en Julia.

Eindstand halve finale in Ureterp groep 4 t/m 6

PCBS De Rank, Julianadorp 20 pnt Eben Haëzerschool, Hollandscheveld 18 pnt CBS de Regenboog, Noordscheschut 14 pnt CBS De Vossenburcht, Winschoten 12 pnt CBS de opdracht, Ureterp 12 pnt CBS de Tarissing 2 Rinsumageest 11 pnt CBS De Krullevaar, Hoogeveen 11 pnt SWS ’t Groenland, Zuidwolde (Groningen) 10 pnt IKC G.A. de Ridder, Beilen 10 pnt IKC ’t Hieker Nust, Hijken 9 pnt IKC St. Vitusschool, Winschoten 9 pnt IKC Mr. Harm Smeenge, Beilen 9 pnt PCBS De Rank 2, Julianadorp 8 pnt SWS ’t Groenland 2 Zuidwolde (Groningen) 8 pnt IKC De Fontein, Den Helder 8 pnt CBS De Tarissing, Rinsumageest 6 pnt CBS De Ark, Dedemsvaart 5 pnt Dummy 0 pnt

De nummer 1 t/m 6 plaatsten zich voor de NK-finale. Het damteam van IKC St. Vitusschool uit Winschoten moest genoegen nemen met een middenmootplaats. Saillant detail, in de laatste ronde had St. Vitus nog kans op een finaleplaats echter ze moesten het vervolgens opnemen tegen de ongenaakbare koploper, die een 100% score liet aantekenen. Albert Meezen had nog wel een individueel succesje met een score van 15 punten. Daarentegen had CBS De Vossenburcht een sterke eindsprint en wist de laatste 2 ronden verrassend te winnen tegen gelijkwaardige teams. Namelijk in de 9e ronde met 5 – 3 te winnen tegen SWS ’t Groenland 1 uit Zuidwolde (Groningen) en de laatste ronde met 8 – 0 tegen ’t Hieker Nust uit Hijken en de finale was binnen.

Halve finale pupillen in Hijken was hun eindstation

De pupillendamteams van CBS Mons Sinaï uit Heiligerlee, IKC St. Vitusschool uit Winschoten en CBS De Vossenburcht uit Winschoten konden zich niet plaatsen voor de landelijke finale.

De viertallen werkten in het Dorpshuis in Hijken 9 ronden “Zwitsers systeem” af onder een speeltempo van ca. 30 minuten per ronde. De organisatie werd hier verzorgd door de plaatselijke damclub Hijken DTC, met als hoofdarbiter Rik Smit, waarbij Ben Dekens, Jacco Keizer en Henk Pruim fungeerden als “tafelarbiter” In het persoonlijk klassement kwam Fianna van der Heide uit Winschoten en uitkomend voor CBS De Vossenburcht, tot een individueel succes met een score van 13 punten. De halve finales voor pupillen werden overigens naast Hijken afgewerkt in Heerde, Ederveen en Hoogblokland.

Ingezonden