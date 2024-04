Workshop: werken met QR codes

TER APEL – In bibliotheek Ter Apel hebben we op dinsdag 7 mei om 13.00 uur een gratis workshop rondom QR codes. Je komt op steeds meer plekken die vierkantjes met zwart witte blokjes tegen, maar wat kun je er mee en hoe werkt het nou precies? Neem op dinsdag 7 mei je telefoon of tablet mee naar de bibliotheek om te oefenen met QR codes.

We gaan het hebben over het gebruik van QR codes, is het gebruik van QR codes veilig en hoe gebruik je die dan op een veilige manier? In deze workshop gaan we ermee aan de slag. Je leert om te gaan met een QR code en ontvangt tips over hoe je er zelf een kan maken. Heb je zelf een QR code waar je vragen over hebt, voel je vrij om deze mee te nemen.

Wees welkom bij de workshop. Aanmelden kan via biblionetgroningen.nl/agenda.westerwolde of bij het informatiepunt in de bibliotheek.

Ingezonden