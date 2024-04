Fietstocht voor senioren op 1 mei

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 23 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN WEINIG WIND | VANAVOND REGEN

Na de kou en de vorst van vannacht is het vandaag overwegend zonnig, al komen er ook stapelwolken tot ontwikkeling. Maar het blijft droog en er is maar weinig wind. Vooral vanochtend is het daardoor mooi weer en de temperatuur klimt langzaam tot een graad of 10. Met de zwakke wind voelt dat vanmiddag ook beter aan dan gisteren.

Wél wordt het in de loop van de middag zwaar bewolkt en vanuit het noordwesten zal het ook gaan regenen. Vannacht is het weer wat droger maar later vannacht en vooral morgen wordt het een beetje buiig. Met name morgen wordt het daarna ook buiig. Zeker morgenmiddag kan het even flink regenen en dan is het koud met 9 of 10 graden. De minimumtemperatuur voor vannacht is 3 graden dus dan is er even geen nachtvorst.

Morgenavond en donderdagnacht zijn weer wat droger maar overdag is er op donderdag meer kans op wat regen en vrijdag is nog een lokale bui mogelijk. Droger weer dus en dat geldt zeker voor de zaterdag. De ochtend van de Koningsdag is zeer waarschijnlijk droog maar het is dan nog fris met 5 tot 10 graden, later op de dag is er kans op een bui. En dan is de temperatuur opgelopen naar 15 á 16 graden. Veel minder koud dus in het weekend.