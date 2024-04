Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 24 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIIG DAGJE | EIND VAN DE WEEK ZACHTER

Het weer van vandaag staat in het teken van een lagedrukgebied in Noord-Duitsland. En dat komt langzaam nog wat verder naar het zuiden. Daardoor is er bij ons een noordwestenwind met veel bewolking en regelmatig buien. Er passeren geen enorme regengebieden maar geregeld komt er een bui voorbij. Daar kunnen 1 of 2 flinke buien bij zijn en er is ook kans op een hagelbui. Qua neerslag is 5-10 mm mogelijk en soms zijn er een paar koude windvlagen: de maximumtemperatuur is ook maar 9 of 10 graden.

Vanavond en vanavond wordt het ietsje droger maar af en toe valt er nog wel wat regen. De wind neemt af en draait naar het westen, minimumtemperatuur vannacht rond 4 graden. Morgen begint ook redelijk rustig maar de kans op buien neemt al snel toe. Daarna zullen er een paar flinke buien voorkomen, sommige met onweer of hagel. Maximum morgen opnieuw rond 10 graden en een matige zuidwestenwind.

Vrijdag is er maar weinig wind maar er zal lokaal een bui ontstaan. Op zaterdag is de ochtend droog, dan is er in de loop van de middag kans op een bui. Maar de temperatuur gaat op zaterdag oplopen tot 15 of 16 graden en er is dan regelmatig wat zon. En ook na zaterdag is de kou een beetje uit de lucht, zonder dat het overigens heel zonnig wordt.