Inclusiegames in MFC De Hardenberg

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 26 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

FLINKE OPKLARINGEN | MORGEN LANGZAAM ZACHTER

Er zijn af en toe mooie opklaringen maar er zijn ook wolkenvelden en soms kan er een bui voorbijkomen. Het is dan ook een redelijke dag maar nog wel een koude, want de maximumtemperatuur is maar 11 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten dus het is vandaag ook een rustige dag.

Vannacht is het vrij helder maar later is het bewolkt. De minimumtemperatuur is 6 graden, en morgenochtend is het dan ook nog fris met 6 tot 10 graden en vrij veel bewolking, maar het is dan droog bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgenmiddag is er kans op 1 of 2 buien, met name later in de middag. Er is soms een beetje zon en door die zuidoostenwind en de opklaringen klimt de temperatuur geleidelijk naar 15 of 16 graden.

Zondag komt daar nog 1 of 2 graden bij, de minimumtemperatuur is zondagnacht ook hoger met zo’n 10 graden. Daarbij is er morgenavond en zondagnacht wél kans op enkele buien. Overdag zijn er zondag veel opklaringen met nog een enkele buie en een matige zuidenwind. Begin volgende week zijn er zonnige perioden met een enkele bui en de temperatuur kan doorstijgen richting de 20 graden.