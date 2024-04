Op zoek naar het verborgen verleden van de Veenkoloniën bij vooroudercafé in Stadskanaal

VEENDAM, OUDE PEKELA, STADSKANAAL – Op dinsdag 7 mei wordt in de bibliotheek in Stadskanaal een vooroudercafé georganiseerd.

Tijdens twee drukbezochte verhalencafés van Museum aan de A werden in Veendam en Oude Pekela bijzondere familieverhalen verteld. Zo vertelde rasechte Veenkoloniaal Peter uit Lula, met voorouders uit Sappemeer, Stadskanaal en Winschoten, over zijn opa. Die was pas 13 jaar oud toen hij aan het werk ging in een bakkerij in Nieuw-Buinen en uitbetaald kreeg in brood. Voor het hele gezin welteverstaan.

Een oudere dame vertelde spontaan dat ze als klein meisje in april 1940 eerst een moment opluchting voelde toen de oorlog begon. Die dag zouden namelijk haar amandelen worden geknipt.

In Oude Pekela kwamen namen als Knigge, Leutscher en Toutenhoofd langs. Families die zich vanuit Duitsland en Zwitserland in de Veenkoloniën vestigden. Van de vele familieverhalen die zijn verteld, worden er een paar door experts van de Nederlandse Genealogische Vereniging verder uitgezocht in de archieven. De zoektocht levert levendige familielijnen op over het verborgen verleden van de Veenkoloniën.

Op dinsdag 7 mei kun je in de bibliotheek in Stadskanaal naar deze verhalen luisteren. Ook krijg je tips over hoe je je eigen stamboom verder kunt uitzoeken. Het vooroudercafé is van 19.30-21.30 uur en gratis toegankelijk. Wel van tevoren aanmelden via info@groningsvuur.nl.

Samenwerking

Het vooroudercafé is een samenwerking van de Nederlandse Genealogische Vereniging, Museum aan de A en Gronings Vuur. Het is onderdeel van het randprogramma van de culturele productie Vanhier.

Genealogische Vereniging

De Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) helpt mensen om meer over hun voorouders te weten te komen. ‘Ook Groningers zijn aangestoken door een programma als ‘Verborgen Verleden’ en willen nu hun stamboom uitpluizen’, zegt Teijo Doornkamp, woordvoerder van de NGV. Op 7 mei laten vertegenwoordigers van de verenging het verborgen verleden van de Veenkoloniën zien; wie waren de mensen uit de Veenkoloniale familieverhalen en waar kwamen hún voorouders vandaan? Ze laten ook zien hoe je zelf kunt zoeken naar je eigen verborgen verleden. Het wordt een interessante avond over mensen die vroeger naar de Veenkoloniën gekomen zijn, soms weer vertrokken en over anderen die gebleven zijn.

Museum aan de A

Het museum aan de Brugstraat in Groningen is in afwachting van een grote verbouwing tijdelijk alleen open voor events. Het museum organiseert daarnaast, samen met anderen, evenementen in de hele provincie. Hierbij richt Museum aan de A zich vooral op groepen die in het verleden vaak vergeten of genegeerd werden.

Gronings Vuur

‘Het vooroudercafé past naadloos in de randprogrammering van onze Gronings Vuur-productie Vanhier,’ aldus artistiek leider, Gea Smidt. Gronings Vuur reist in vijf jaar van gemeente naar gemeente. De verhalen die lokaal leven, vormen de basis voor het maken van een culturele productie. In de Veenkoloniën resulteert dit in de productie Vanhier; drie voorstellingen op drie locaties. Te zien en horen op 24, 25 en 26 mei in Veendam, Stadskanaal en Oude Pekela.

Ingezonden door Museum aan de A

Foto’s: Joost Nuijten