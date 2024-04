Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 25 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL BEWOLKING | WEEKEND DUIDELIJK ZACHTER

Het is met de bewolking nog een beetje een nasleep van gisteren want ook vandaag zijn er maar af en toe opklaringen. En af en toe valt er ook een bui, al zal de meeste regen over het midden en zuiden van het land te vinden zijn. Koud is het onder de bewolking ook nog: de maximumtemperatuur is net als gisteren 9 á 10 graden. De wind is zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten.

Morgen is er maar een zwakke wind maar de lucht is ook dan nog onstabiel met vrij veel bewolking en kans op een bui. Maar ook morgen is het de meeste tijd en de temperatuur gaat ’s middags omhoog naar 11 of 12 graden.

In het weekend stijgen we door naar 16 tot 18 graden. Dat komt dan door een matige wind uit zuid tot zuidoost. Zaterdagochtend is het overigens nog aan de frisse kant met 6 tot 10 graden en heel zonnig is het dan ook niet, maar regelmatig is de zon er een beetje bij en alleen lokaal kan er een bui vallen. Zondag is het weerbeeld niet veel anders, maandag en dinsdag lijken voorlopig droog te blijven met meer zonnige perioden.