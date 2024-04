Zicht op de Energiebuffer Zuidwending

ZUIDWENDING – Hieronder vindt u nieuws over de activiteiten bij de Energiebuffer in Zuidwending.

Energiebuffer Zuidwending: Stopweek, Leidinginspectie, ISO-certificaat

Soms gebeurt er voor je gevoel een hele periode niets. En dan ineens heel veel. Zo heb ik nu meerdere dingen te melden over de aardgasopslag: we hadden een Stopweek en (werken aan) twee inspecties. Uiteraard geef ik ook een korte update van het project rond de waterstofopslag.

Stopweek

Een keer per jaar leggen we de installatie van de ondergrondse opslag van aardgas gedurende een werkweek stil. We noemen dit de Stopweek. De gasopslag is in die tijd dus niet te gebruiken door klanten. We voeren in de Stopweek werkzaamheden uit waarvoor het noodzakelijk is dat de installatie niet in bedrijf is. De Stopweek heeft plaatsgevonden van 15 t/m 19 april. We hebben o.a. ons veiligheidssysteem getest dat ervoor zorgt dat de installatie automatisch in een veilige stand komt te staan wanneer er onverhoopt iets niet goed gaat in het proces van de gasopslag.

Leidinginspectie

Ook zijn we druk bezig met de voorbereiding van de inspectie van de leidingen die tussen vijf van onze cavernes en de installatie liggen. Zo’n inspectie doen we ín de pijp, met een soort robot die wordt voortgeduwd door de stroom van het gas. Tijdens zijn reis door de leiding kan deze heel veel zaken meten: de dikte van de wand van de leiding, of er beschadigingen zijn aan de binnen- of buitenkant, de vorm van de leiding (is de leiding nog rond en niet vervormd?), enzovoorts.

We doen deze metingen voor ons meerjarenonderhoudsplan. We vergelijken de uitkomsten van deze meting met die van vorige metingen. Aan de hand daarvan bepalen we bijvoorbeeld of we nader onderzoek moeten doen op een bepaalde locatie of onderhoud moeten uitvoeren aan de leiding. De leidinginspectie gaan we later dit jaar uitvoeren.

ISO 50001

In 2016 ontving EnergyStock als eerste energiebedrijf in Nederland het ISO 50001 certificaat. ISO-certificaten worden uitgegeven aan bedrijven die kunnen aantonen dat ze hun processen en producten of diensten steeds beoordelen en verbeteren. Er zijn veel verschillende certificaten, bijvoorbeeld één over kwaliteit (9001) of milieu, etc. ISO 50001 gaat over energiemanagement. We willen zo zuinig mogelijk omgaan met energie. We kunnen dit meten per installatieonderdeel. Aan de hand van de (verandering in de) uitkomsten, zien we snel of er een toename is in energieverbruik omdat een onderdeel niet goed is afgesteld of bijvoorbeeld slijtage vertoont. We kunnen dan maatregelen nemen. We gebruiken het ook als input voor onderhouds- en vervangingsprojecten. Of we een bepaalde oplossing kiezen, hangt dan mede af van het energieverbruik van die oplossing.



Voor het behouden van het ISO 50001 certificaat worden we regelmatig beoordeeld. De inspectie heeft onlangs weer plaatsgevonden en geleid tot een positieve uitkomst, wat betekent dat we nog steeds zuinig omgaan met energie en dat het certificaat geldig blijft.

Update project waterstofopslag HyStock

In de afgelopen periode zijn er onderzoeken uitgevoerd in het veld. Door Arcadis zijn er sonderingen uitgevoerd; hierbij wordt de samenstelling van de bodemlagen bepaald. Experts kunnen op basis van de uitkomsten de draagkracht van de bodem berekenen en adviezen geven hoe we installaties en leidingen moeten bouwen. Naast sonderingsonderzoeken voeren we archeologisch onderzoek uit om te kijken of er in het plangebied resten te vinden zijn van lang geleden, die nader onderzocht en/of bewaard moeten worden. Over enkele weken zal hieraan gevolg worden gegeven op andere percelen.

Koppelleiding aardgas

Aan de Zuiderweg, achter Zuidwending werkt Gasunie momenteel aan het verbinden van twee aardgasleidingen. Hier wordt een zogenoemde koppelleiding tussen twee bestaande leidingen gelegd.

Patrijzenproject

Tenslotte heeft EnergyStock ook dit jaar besloten aangesloten te blijven bij het patrijzenproject. De akkerranden zullen de komende twee maanden ingezaaid worden.

Post en Nieuws

Voor wie het eerder gemist heeft: belangstellenden kunnen via de website aangeven of ze post willen ontvangen en/of het nieuws per e-mail. Klik op de link en meld u aan (of af).

Door: Olaf Zwiggelaar | Locatiebeheerder Energiebuffer Zuidwending