Dubbel feest bij zorgcentrum de Blanckenborg

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 27 april, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

KANS OP WAT REGEN | KOMENDE TIJD FLINKE OPWARMING

Er zijn nog enkele opklaringen maar het raakt bewolkt en in de loop van de middag gaat er af en toe ook wat lichte regen vallen. Aan het eind van de middag en vanavond is er ook kans op een enkele flinke bui, maar dat zal zeer plaatselijk zijn. Met een zwakke tot matige oost-zuidoostenwind wordt het in ieder geval een stuk zachter dan de laatste tijd, want het wordt uiteindelijk zo’n 16 graden.

Vannacht is het droog en het blijft vrij zacht met een minimumtemperatuur van 8 tot 11 graden. En morgen gaan we door naar een middagtemperatuur rond 17 graden. De meeste plaatsen blijven droog, zeker in de middag zijn er mooie zonnige perioden, en er staat morgen een matige zuidenwind.

Maandag komt er nog een graadje bij en er kan dan wel een enkele bui vallen, maar meestal is het droog en dat blijft verderop in de week ook zo. De temperatuur kan door een oostenwind ook gaan doorstijgen naar 20 tot 24 graden. Voorwaar een flinke opwarming de komende dagen.