Koning Willem-Alexander vierde zijn verjaardag in Emmen

EMMEN – Vandaag vierde de Koning met zijn familie zijn 57ste verjaardag in Emmen.

De Koning en zijn familie maakten vanaf 11.00 uur een wandeling door het centrum van Emmen. Het gezelschap werd door een peloton wielrenners naar het startpunt op het Noorderplein begeleid, waar ze welkom werden geheten door burgemeester Eric van Oosterhout. Ze maakten kennis met de geschiedenis van Emmen; van hunebedbouwers tot Van Gogh. Daarna wandelden Koning Willem-Alexander, leden van het koninklijk gezin en leden van de koninklijke familie via de Hoofdstraat naar het Marktplein. De wandeling ging verder via de Hoofdstraat (tussen Lindenhof en Hospershuis) naar de ingang van het Rensenpark om dan via het Kerkplein richting het gemeentehuis te lopen. Tijdens de wandeling kwam het gezelschap langs negen verschillende pleinen, waar ze onder andere werden toegezongen door Bouke, Jannes en Daniel Lohues. Samen met de kindergemeenteraad en basisschoolleerlingen speelde de Koninklijke familie een regiospel. Op het Innovatieplein werd stilgestaan bij de rol van Emmen in de sector circulaire plastics en op het Sportplein werd gesjoeld, gevoetbald en gehandbald. Op het verjaardagsplein deelde de koninklijke familie oranje tompoezen uit.

Tenslotte wandelden ze via het skatepark en Wildlands naar het Raadhuisplein. Daar werd op het hoofdpodium het bezoek feestelijk afgesloten.

De route was aangekleed met 2700 doedels, gemaakt door inwoners van Emmen. Doedels zijn simpele tekeningen. Je zag ze terug op vlaggen, banners én zelfs de oranje loper waarover de Koning en zijn familie op Koningsdag door het centrum van Emmen liepen. Ook de koninklijke familie maakte vandaag doedels.

Tijdens de koninklijke wandeling waren er ongeveer 30.000 bezoekers in Emmen. Volgens burgemeester Eric van Oosterhout is Koningsdag in Emmen goed verlopen. De gemeente moest 1,3 miljoen euro op tafel leggen voor Koningsdag. Daar legde de provincie Drenthe nog eens 1 miljoen euro bij. Aanvankelijk was er de hoop dat de uitgaven beperkt bleven tot 1,5 miljoen euro. Maar dat bleek te optimistisch. Er moest zo’n acht ton bij, vooral omdat evenementen duurder uitvielen. (Bron: Nu.nl)

Foto’s: Gerda Boeijing