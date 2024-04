Auto’s weggesleept voor Koningsdag Emmen

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 28 april, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN WOLKEN | VERDERE OPWARMING

Een zuidenwind geeft vandaag uiteindelijk nog iets zachter weer dan gisteren. Toen werd het in de namiddag 16 á 17 graden, vanmiddag wordt het ongeveer 18 graden. Daarbij is het weerbeeld wisselend met zonnige perioden en bewolkte perioden. Soms kan er een enkele bui voorbijkomen maar vanavond is het droog en vrij zonnig.

Morgen begint vrij zonnig maar de bewolking neemt toe en later is er kans op een bui. Maximumtemperatuur morgen rond 17 graden en een zwakke tot matige zuidoostenwind.

Dinsdag is het vergelijkbaar weer maar de temperatuur gaat omhoog naar 20 tot 22 graden. Woensdag en donderdag komt daar nog iets bij maar er is dan iets meer kans op een bui. Eind van de week is het door een oostenwind meest zonnig en dus warm voorjaarsweer.