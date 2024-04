Beleef 4 mei intens met concert en film The Armed Man (Jenkins); een mis voor vrede in Sappemeer

SAPPEMEER – Op zaterdag 4 mei, van 16.00 tot ca. 17.10 uur en van 21.00 tot ca. 22.10, klinkt in de monumentale St.-Willibrorduskerk te Sappemeer het indrukwekkende muziekstuk The Armed Man – een mis voor vrede van Karl Jenkins.



Vier mei is de dag waarop we in de eerste plaats denken aan wat oorlogen en vredesmissies wereldwijd voor Nederland betekenen – maar de gedachten van velen zullen ook uitgaan naar andere grote conflicten wereldwijd. Daarom past deze ‘mis voor vrede’ zo goed op deze dag.

Jenkins combineert in The Armed Man zeer verschillende muziekstijlen met elkaar (cross-over), in dit werk vult hij elementen uit de katholieke mis aan met bv. teksten uit andere religies. Het stuk werd in zeer korte tijd ongekend populair – vooral het Agnus Dei en het Benedictus staan zeer hoog in de Klassieke Top 400 van NPO Radio 4.

De muziek klinkt heel filmisch dus het verbaast niet dat er in 2004 een film bij de muziek is gemaakt. Deze film kan worden gehuurd en vertoond op een groot scherm boven de 135 musici van projectkoor en orkest Bragi dankzij de bijdragen van vijf sponsoren, t.w. het Leefbaarheidsfonds van de gemeente Midden-Groningen, Dekens Metaalgieterijen BV Sappemeer, Rotary Hoogezand-Sappemeer, Nedmag Veendam en ESKA Sappemeer.

De ca. 90 zangers komen uit Hoogezand Sappemeer en wijde regio (provincies Groningen / Drenthe – en zelfs een zanger uit Duitsland). Het begeleidingsorkest is Bragi uit Groningen is speciaal voor dit stuk uitgebreid met extra slagwerk en koper. Het geheel staat onder leiding van dirigent Wim van de Laar.

Wie wil kan voorafgaand aan het avondconcert een kaarsje aansteken in de kerk en/of meelopen met de stille tocht die om 19.30 vertrekt vanaf de kerk. Tegen 20.30 is de stoet weer terug bij de kerk, en kan men in alle rust zijn plaats innemen. Het concert duurt tot ca. 22.10.

Het middagconcert is uitverkocht, maar reserveren voor het avondconcert kan nog wel, o.a. bij Mannenmode Londeman te Sappemeer of door uw naam + aantal plaatsen voor het avondconcert te mailen naar rieksjager2@gmail.com – kaarten aan de deur ‘zo lang de voorraad strekt’.

Ingezonden met foto’s van Wim Visser