Pronkjewailpad Stadskanaal geopend

STADSKANAAL – Het Pronkjewailpad is een prachtige ontdekkingstocht door Groningen, ook wel de ‘individuele’ Tocht om de Noord genoemd. Van april t/m oktober wordt elke eerste zaterdag van de maand een ‘Etappe van de maand’ geopend. Zaterdag 4 mei vanaf café t. Raadhuys in Stadskanaal.



Kennismaken met Pronkjewailpad

Het Pronkjewailpad bestaat uit verschillende routes van ca 250 kilometer en is geopend van april t/m oktober, iedere donderdag t/m zondag. In die periode bepaal je zelf wanneer, hoe vaak en hoe ver je wilt lopen. Is 250 kilometer (nog) een te grote uitdaging maar wil je wel kennismaken met wandelen op het Pronkjewailpad? Doe dan eens mee aan de ‘Etappe van de Maand’. Deze heeft een lengte van ongeveer 15 – 20 km. Elke maand opent een nieuwe etappe waarbij je in die maand nog eens extra wordt verrast door de gastvrijheid van de stempelposten. Thema in 2024 is ‘Ontdek de iconen van Groningen’.



Etappe van de maand mei: Stadskanaal

Deze etappe wordt geopend op zaterdag 4 mei. Voor wie dat wil is op deze openingsdag een gezamenlijke groepsstart mogelijk, verzamelen om 10:00 uur bij café ’t Raadhuys in Stadskanaal. Er wordt met de de klok mee gewandeld en daarbij passeren oa camping de Kapschuur, Optisport Pagedal, Streekhistorisch Museum (in weekend gesloten) en Theetuin Overnachting Fotografie Hans Banus.

Lees hier meer over deze etappe die de hele maand mei extra in het zonnetje wordt gezet. Op de openingsdag is ook iemand van de organisatie aanwezig.



Inschrijven

Voor deelname aan deze etappe van ca 15km kan worden ingeschreven voor 5 euro met inbegrepen, gebruik van de app en een gastvrij ontvangst van de ondernemers langs de route. Een persoonlijke Etappekaart (stempelkaart PDF) kan worden geprint na inschrijving. Een stempelkaart voor de volledige route van ca 250km kan worden toegestuurd per post of afgehaald bij één van de uitgiftepunten in de provincie, waaronder VVV Groningen, VVV Appingedam en Informatiecentrum Nienoord. Deelnemers aan de volledige route kunnen uiteraard ook meelopen met de (maandelijkse) Etappe van de maand. Voor meer informatie: http://www.etappevandemaand.nl.

Ingezonden door media Tocht om de Noord