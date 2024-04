Westerwolde boekt zwaarbevochten overwinning in en tegen Gieten

GIETEN – De enige opdracht die Westerwolde zondagmiddag 28 april voorafgaande aan de wedstrijd in en tegen Gieten had, was het mee terugnemen van de drie punten richting Vlagtwedde. Nu dit dan ook gebeurde na de zwaarbevochten 2 – 1 overwinning op de Drenten deze middag, gloort er voor de Vlagtwedders weer enige hoop. Door deze belangrijke overwinning heeft de ploeg van trainer Richard Streuding het spelen van nacompetitie of het verwerven van rechtstreekse handhaving nog steeds in eigen handen. Cruciaal hierbij is het winnen van de laatste drie wedstrijden, waarbij over veertien dagen de wedstrijd in Blijham tegen ASVB wel eens heel erg belangrijk kan worden. Maar dat het een loodzwaar einde van deze lange competitie wordt, is duidelijk. Het afhaken van spelers met kleine en iets grotere pijntjes is iets wat het gevolg is van de vele, fysiek inspannende wedstrijden. Maar wat nog duidelijker werd deze speeldag, is dat de rood-witte formatie zich nog lang niet bij degradatie of het spelen van nacompetitie heeft neergelegd.

Het eerste kwartier van de door scheidsrechter Wigchers uit Exloo bekwaam geleide wedstrijd, was het voor beide ploegen aftasten. Er ontstonden kleine kansen voor beide doelen, maar beide keepers bleven zonder al te veel problemen gemakkelijk op de been. Totdat er in de 18e minuut door Kevin v.d. Laan – die andermaal tegen een gele kaart aanliep in deze wedstrijd – vanaf het middenveld een hoge bal diep in het strafschopgebied werd gepompt. De mee opgekomen rechterverdediger en aanvoerder Rudolf Riks sprong hoger dan zijn directe tegenstander en met een mooie boog verdween zijn kopbal over doelman Mike Goudriaan van Gieten in de verre hoek: 0 – 1. Voor Gieten het sein nadrukkelijker op de aanval te gaan spelen, hetgeen tot een aantal grote mogelijkheden voor de ploeg van trainer Bas Nibbelke leidde. Met een beetje geluk en door goed keeperswerk van Bas Boonman ontsnapte Westerwolde in deze fase aan de gelijkmaker. Die gelijkmaker scheen er in de 44e minuut wel te komen. Nadat een aanvaller van Gieten binnen het strafschopgebied van achteren onderuit werd gelopen, was een strafschop de enige juiste beslissing van Wigchers. Florian v.d. Heyde plaatste zich achter de bal, maar evenals als vorige week tegen Muntendam ranselde de jeugdige sluitpost van Westerwolde de bal uit de hoek. Een fikse opsteker voor de Vlagtwedders op slag van rust en niet veel later kon men dan ook met de kleinst mogelijke voorsprong richting de thee.

Na de rust een aanvankelijk iets sterker Gieten met daarbij spaarzame uitvallen van Westerwolde. Het was vooral de deze middag prima keepende Bas Boonman die Westerwolde lange tijd in de race hield. Maar door het enige foutje waarop Boonman deze middag viel te betrappen, kwamen de Gietenaren toch langszij. Een hoge, door de wind gedragen vrije trap van Joep Meertens, zeilde in de 71e minuut het strafschopgebied van Westerwolde binnen, waarna de Vlagtwedder sluitpost verkeerd timede en finaal onder de bal doorging: 1 – 1. Westerwolde zat echter niet bij de pakken neer en in de wetenschap dat drie punten noodzakelijk waren, toog men meer en meer richting de zestienmeter van Gieten. En in de 79e minuut leidde dat tot het gewenste succes. Na een verre ingooi van René v.d. Laan belandde de bal in een scrimmage voor het doel van Gieten. Het was Sander van Hoorn die vanuit het mêlee aan spelers het laatste simpele tikje wist te geven en daarmee de uiteindelijk winnende treffer op het scorebord wist te laten noteren: 1 – 2. En hoewel het gedurende de laats tien minuten plus de ruim bemeten extra tijd meer tegenhouden dan aanvallen was voor de gasten, konden na ruim negentig minuten voetballen de noodzakelijk drie punten luid bejubeld worden bijgeschreven.

Met betrekking tot de onderste vijf plaatsen in de voorlopige tussenstand ontstaat er de komende weken een spannende strijd omtrent rechtstreekse degradatie en / of het behalen van de veilige negende plaats in de eindstand. Door de overwinningen van de onderste drie ploegen deze middag, waaronder dus Westerwolde, zijn de staartploegen weer dichter bij elkaar gekropen en kan het in de maand mei een kwestie van fitheid zijn wat de doorslag kan geven. Voor nagenoeg alle ploegen volgt er nu een speelvrij weekend, waarin getracht kan worden iedereen speelklaar te krijgen voor de drie finales die er dan nog voor alle ploegen resteren. Als eerstvolgende duel voor Westerwolde wacht op 12 mei de ontmoeteng met het Blijhamster ASVB.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Rudolf Riks © (60 min. Harmen Huls) – Merill Wakker – Tex van Kalmthout – Frank Riks – Julian Smid – Kevin v.d. Laan – Ferdy Kuiper – Bart Nieland (80 min. Mikai Luijten) – Sander van Hoorn (80 min. Ben Ophof) – René v.d. Laan

Scheidsrechter: dhr. A. Wigchers uit Exloo

Aantal toeschouwers: 125

Amusementswaarde: 7

Ingezonden door HJ Pleiter