Westerwolde naar Gieten in strijd om behalen nacompetitieplaats

VLAGTWEDDE, GIETEN – Nu het veilig stellen van de negende plaats in de competitie voor Westerwolde in feite alleen theoretisch nog haalbaar is, zal de resterende vier wedstrijden het doel moeten zijn een plaats in de nacompetitie te realiseren om zodoende aan rechtstreekse degradatie te ontkomen. En hoewel de mannen van trainer Richard Streuding een en ander nog steeds in eigen handen hebben, zal het nog een behoorlijke klus worden twee ploegen in de eindstand onder zich te houden. Of nog beter gezegd, het zal een strijd worden met buurtgenoot Veelerveen om uiteindelijk als twaalfde (of elfde …..) de competitie af te sluiten. Conclusie is dan ook dat er vanmiddag zonder meer in en van Gieten zal moeten worden gewonnen. Maar laat nu juist de ploeg van trainer Bas Nibbelke er voor strijden met de belangrijke tweede plaats in de competitie aan de haal te gaan. Echter, de 5 – 1 winst van Westerwolde op Gieten – dat toen ook op de derde plaats stond – in de thuiswedstrijd vlak voor de winterstop, geeft voldoende perspectief om ook vanmiddag met de drie punten naar Vlagtwedde terug te keren.

Gieten staat momenteel dus op een mooie derde plaats in de competitietussenstand. Uit de 22 gespeelde wedstrijden behaalden de Drenten intussen 35 punten en wisten daarin 52 keer te scoren, maar men kreeg ook 50 doelpunten tegen tot dusver. Westerwolde staat dus nog net boven de degradatiestreep. Na de emotionele 1 – 2 nederlaag vorige week zondag thuis tegen Muntendam is men intussen op de twaalfde plaats beland en heeft de ploeg van captain Rudolf Riks nu 21 punten uit 22 wedstrijden behaald. Er werd tot dusver zes keer gewonnen, drie keer gelijk gespeeld en de overige wedstrijden (13) gingen helaas verloren. Mede hierdoor is het doelsaldo van Westerwolde momenteel 37 – 55.

De wedstrijd op sportpark De Goorns in Gieten begint om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter A. Wigchers uit Exloo. Juist nu kan de Vlagtwedder ploeg de steun van de aanhang in deze beslissende fase van de competitie goed gebruiken en daarom is een reisje richting Gieten dan ook het aanprijzen waard.