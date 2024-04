De dames van Buffelfarm Meems mogen 11 mei naar buiten

ONSTWEDDE – Zaterdag 11 mei mogen de buffels van Buffelfarm Meems voor het eerst dit jaar de weide in.

Bert Meems uit Onstwedde had 70 melkkoeien. Hij had flink geïnvesteerd. Maar na drie maanden kreeg hij bericht dat er wegens de fosfaatrechten 22 dieren weg moesten. De grap was er af en de inkomsten liepen terug.

Via Facebook kwam Bert in contact met “buffelboeren” uit Brabant. Hij besloot zijn koeien te verkopen en de stal aan te passen om er waterbuffels in te houden. In oktober 2020 kwamen er 14 naar Onstwedde. Ze waren toen tussen twee en drie jaar oud. Inmiddels is de kudde behoorlijk uitgebreid.

De waterbuffels geven gemiddeld 2.500 liter melk per jaar. Dit is aanzienlijk minder dan een melkkoe geeft. De melk, die veel vetter is dan koemelk, levert per liter een stuk meer op dan koemelk. Omdat waterbuffels geen krachtvoer nodig hebben zijn ze goedkoper om te houden. Ze stoten minder fosfaat uit en omdat waterbuffels gezien worden als huisdieren hoeven er ook geen fosfaatrechten te worden afgedragen.

Zaterdag 11 mei om 10.00 uur mogen de buffels voor het eerst dit jaar naar buiten. Het publiek mag hierbij aanwezig zijn en ook een kijkje nemen in de stallen en in de naastgelegen boerderijwinkel waar onder anderen buffelvlees, buffelmelk, mozzarella, jonge buffelkaas, vla, yoghurt en buffelijs in verschillende smaken wordt verkocht.

Kampweg 3 9591VC Onstwedde