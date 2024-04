Dorpsvereniging Vlagtwedde organiseert informatieavond over drugspreventie

VLAGTWEDDE – Dorpsvereniging Vlagtwedde (DVV) organiseert op dinsdag 14 mei 2024 een informatieavond over drugspreventie.



Afgelopen jaren is diverse malen aan Dorpsvereniging Vlagtwedde (DVV) gevraagd of er voor inwoners van Vlagtwedde weer een informatieavond over drugsmisbruik georganiseerd zou kunnen worden. Zo nu en dan steekt de drugsoverlast weer de kop op in het dorp en er is behoefte aan informatie bij de inwoners. Daarom heeft het bestuur contact gezocht met Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) en de Spetsehoeve. En het is gelukt!



DVV organiseert samen met VNN, de Spetsehoeve en de jeugdagent op dinsdag 14 mei 2024 een informatieavond over drugspreventie. Centraal staat de vraag hoe volwassenen om moeten gaan met jongeren die in aanraking komen met drugs en wat je kunt doen om te voorkomen dat jongeren drugs gaan gebruiken. Een spreker van VNN zal samen met medewerkers van de Spetsehoeve tips geven en ook is er ruimte voor vragen.



De avond wordt georganiseerd in MFA ’t Aambeeld, Smederij 12, Vlagtwedde. Vanaf 19.15 uur is er inloop, de aanvang is 19.30 uur. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.

Ingezonden