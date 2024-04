Fitter een operatie in: Treant helpt patiënten

EMMEN – Vanaf 1 mei biedt Treant patiënten die een buikoperatie krijgen een traject aan om hen fit te maken voordat ze geopereerd worden. We noemen dit prehabilitatie. Het blijkt namelijk dat patiënten met een goede lichamelijke conditie minder complicaties na de operatie krijgen. Ook herstellen ze sneller.

Voordat patiënten dit traject ingaan, worden ze eerst getest op hun fitheid. Is die niet voldoende, dan wordt hen sterk aangeraden om extra te gaan trainen. Deze training bestaat uit drie intensieve trainingen per week, onder begeleiding van een fysiotherapeut in de buurt. De rest van de week moet de patiënt zelf een uur per dag (matig) intensief bewegen. Naast trainen, kan het zijn dat de patiënt ook begeleiding krijgt op gebied van gezonde voeding, stoppen met roken, voldoende ijzergehalte in het bloed en ondersteuning van maatschappelijk werk. Dit hele traject duurt ongeveer vier weken. Daarna is de operatie.

Sneller naar huis

De verwachting is dat patiënten, na deze intensieve training, gemiddeld 1,5 dag eerder naar huis kunnen. Ook pakken ze sneller hun dagelijkse activiteiten weer op.

De afgelopen jaren is de opnameperiode voor patiënten die een buikoperatie hebben gehad, al drastisch gedaald. Sinds de introductie van het ERAS-programma (een programma voor sneller herstel na een operatie) ligt een patiënt gemiddeld drie tot vier dagen in het ziekenhuis. De verwachting is dat deze periode met de prehabilitatie voor de operatie dus nog korter wordt.

We zien liever dat patiënten niet te lang in bed blijven. Dat zorgt namelijk voor allerlei complicaties, zoals trombose en het verlies van spierkracht en uithoudingsvermogen.

Proef

Het prehabiliatieprogramma bij Treant is een proef voor een jaar. Treant bekostigt dit zelf, want de zorgverzekeraars hebben onlangs besloten de prehabilitatie niet op te nemen in de basisverzekering. Treant verwacht echter dat dit nieuwe programma zich zelf terugbetaalt. Omdat de patiënt fitter is en dus korter in bed ligt, kan hij sneller naar huis. En is een wachtende patiënt sneller aan de beurt.

Ingezonden door: Treant