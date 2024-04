Geldfit nu ook beschikbaar in Oldambt

OLDAMBT – Steeds meer mensen zoeken in deze tijd van inflatie en stijgende energieprijzen hulp bij geldzorgen. Ruim 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft moeite om de rekeningen te betalen. Gemeente Oldambt werkt daarom samen met Geldfit om mensen grip op hun geld te geven. Inwoners kunnen vanaf nu gebruikmaken van de website geldfit.nl of bellen met 0800-8115 voor een persoonlijk advies.

Voor veel mensen is het niet duidelijk waar ze terecht kunnen voor hulp bij geldzaken. Inwoners van gemeente Oldambt kunnen via de website geldfit.nl door praktische artikelen en korte tests inzicht krijgen in hun financiële situatie. Dit varieert van tips tot concrete organisaties die hen verder kunnen helpen, zoals lokale vrijwilligersorganisaties, energiecoaches of gemeentelijke schuldhulploketten. Mensen die liever persoonlijk iemand spreken, kunnen ook gratis en anoniem bellen naar 0800-8115. Zo ontdekken zij via Geldfit direct welke stappen ze kunnen zetten om grip op hun geld te krijgen.

Gert Engelkens, wethouder Armoedebeleid en Schuldhulpverlening, vertelt: “Fijn dat we nu extra hulp kunnen bieden aan iedereen die zich zorgen maakt over zijn of haar financiële situatie. Het is natuurlijk het mooiste om schulden te voorkomen. Met een handvat als geldfit.nl hopen we als gemeente hieraan te kunnen bijdragen.”

Hulp voor ondernemers

Ook ondernemers in gemeente Oldambt kunnen vanaf nu terecht bij Geldfit. Via geldfit.nl/zakelijk krijgen zij inzicht in de stappen die ze kunnen zetten om hun bedrijf financieel gezond te houden of te krijgen. Engelkens: “Ondernemers hebben op andere vlakken hulpvragen, daarom is er voor hen een eigen loket. De zakelijke adviseurs kunnen hen helpen naar passende hulp.”

