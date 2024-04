Goedzooimarkt bij Buurthuis Jipsinghuizen

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 29 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIGE MAANDAG | LATER DEZE WEEK WARM

Een mooie dag vandaag met veel zon en wat bewolking, vanmiddag neemt de bewolking iets toe en mogelijk valt er gaandeweg de middag ook een lokale bui. De wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidoosten en de maximumtemperatuur is bij ons zo’n 19 graden.

Vannacht koelt het af naar 11 of 12 graden en dat is al minder koel dan afgelopen nacht want toen was het ongeveer 5 graden. Overdag loopt het op tot ongeveer 21 graden, met nog flinke zonnige perioden maar in de middag en avond vrij veel bewolking en plaatselijk ook wat regen. Vooral morgenavond.

Woensdag en donderdag zijn daarna de warmste dagen van de week want dan wordt het 23 tot 25 graden. De zon wisselt af met bewolking en woensdag lijkt het droog te blijven, donderdag is er kans op een paar regen- en onweersbuien. Vrijdag is een bui ook mogelijk met maxima rond de 20 graden, in het weekend van 4 & 5 mei is het onzeker maar zaterdag lijkt voorlopig droog te blijven.