DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Op 23 april is op de parkeerplaats van het overdekt zwembad aan de Russellstraße een Dacia beschadigd. Dit gebeurde om 13.30 uur, toen de bestuurder van een blauwe Skoda zijn autodeur tegen de er naast geparkeerde Dacia sloeg. Het incident werd door een getuige gezien. Hij noteerde het kenteken van de Skoda en gaf deze door aan de eigenaresse van de Dacia. De politie wil graag in contact komen met desbetreffende getuige. Het was een man van ca. 40 jaar, 1.80m lang met een normaal postuur en bruin haar.

A31/Geeste

De politie zoekt getuigen van een ongeval dat gistermorgen om 11.47 uur op de A31 ter hoogte van Geeste plaatsvond. Een 65 jarige bestuurder van een Seat Arona moest plotseling uitwijken voor een (vermoedelijk) Mercedes Viano of Vito die van de linker naar de rechter rijbaan reed en daarbij de Seat over het hoofd zag. De bestuurder van de Seat kwam in de berm terecht en reed tegen een paaltje. De bestuurder van de Mercedes is doorgereden. Getuigen worden verzocht contact met de verkeerspolitie op te nemen.

Meppen

rond half elf vanmorgen is op de Schlagbrückener Weg de inhoud van een vuilniswagen in brand geraakt. Door het snelle handelen van de chauffeur, die de inhoud van de vuilniswagen op een weiland deponeerde, werd grote schade voorkomen. De binnenkant van de vuilniswagen en de inhoud er van werden door de brandweer geblust. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.