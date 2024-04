Nieuw met Pinksteren: lekker struinen bij de Westerwolde Buren

SELLINGEN – Wie met Pinksteren even lekker op pad wil, kan op 2e Pinksterdag maandag 20 mei in Sellingen gezellig gaan struinen bij vier Westerwolde Buren. Verken het Heerlijk Westerwoldse Land van Rineke Dijkinga, proef meukvrij vlees bij Léon Stam van slagerij De Woeste Grond, bewonder de schitterende beeldentuin van Marco Dijkstra in Ol Raive en ontdek de serene rust van Natuurbegraafplaats Laude. Er is volop te ontdekken en te beleven.

“Het is goed noaberschap”, vertelt Eugénie Benda van De Woeste Grond over deze samenwerking van de vier buren. “We zijn dichtbij elkaar gevestigd en hebben allemaal iets waar we trots op zijn en wat we graag willen laten zien. Het is een spontaan idee van ons vieren en het idee is dat we allemaal helemaal vrij zijn in hoe wij het die dag invullen voor onze gasten.”.

Elk van de deelnemende buren heeft voor die dag iets bijzonders georganiseerd. Zo verzorgt Rineke Dijkinga doorlopend mini-safari’s over haar Heerlijk Westerwolds Land, waarbij haar echtgenoot Jan vertelt over akkerbouw op kleinschalige akkers. Ook zijn er diverse standjes, onder meer over trainingen, workshops, oogstdagen, houtwerken en een eetbare tuin. Vrij wandelen kan er ook.

Bij De Woeste Grond laat ‘woeste’ slager Léon zien hoe hij natuurlijk vlees meukvrij verwerkt. Er is een minimarkt met diverse kramen, de winkel is open en er zijn doorlopend activiteiten, onder meer live muziek. ’s Ochtends is er een workshop burgers maken en ’s middags worst maken. Rond het middaguur kunnen gasten er picknicken in de tuin met allerhande lekkernijen op bord en in glas, waaronder een burger die ze zelf kunnen grillen op beschikbare barbecues. Aan het eind van de middag is het borreltijd met lekkere hapjes. Tickets voor de workshop en lunch zijn online te bestellen

Bij Natuurbegraafplaats Laude vindt deze dag een open huis plaats. In natuurlijk landschap in de bossen van Laude ligt deze twaalf hectare grote natuurbegraafplaats. Bezoekers kunnen er in alle rust rondkijken en informatie krijgen over bijvoorbeeld het reserveren van laatste rustplaatsen en over natuurbegraven. Er is een proeverij van lokale lekkernijen door Kopje Genieten uit Sellingen, een workshop kleitegeltje maken door Joanna Dijkstra en een rondleiding over de natuurbegraafplaats.

Bij beeldentuin Ol Raive – Gronings voor ‘oude gereedschappen’ – kunnen bezoekers beelden van oude gereedschappen en roestig ijzer bewonderen. Er is nog meer kunst te zien tijdens Westerwolde Buren. Kunstproject Onder.aards.bestaan van Marleen Dijkdrent is een kunstsafari langs kunstwerken die bij elk van de deelnemende buren staan opgesteld.

Eugénie: “Westerwolde Buren is een nieuw initiatief. We hebben een prachtig programma en hopen op veel belangstelling. Wordt het een succes, dan is het zeker voor herhaling vatbaar. En dan zijn ook andere Westerwolde buren welkom om mee te doen.”



Westerwolde Buren vindt plaats op 2e Pinksterdag maandag 20 mei van 11.00 tot 17.00 uur bij De Woeste Grond aan de Ter Apelerstraat 16, Heerlijk Westerwoldse Land aan de Borgerschapenweg 8, Natuurbegraafplaats Laude aan Ruiten A Kanaal Oost IV 2 en beeldentuin Ol Raive aan de Kanaalweg 1, alle in Sellingen. Voor deelname aan alle workshops en lunches De Woeste Grond zijn tickets te bestellen via de website www.westerwoldseburen.nl . Een bezoek aan Heerlijk Westerwolds land is gratis, vooraf aanmelden is wel gewenst. Dit kan via www.rinekedijkingatickets.nl/heerlijk-westerwolds-land . Ol Raive en Natuurbegraafplaats Laude zijn zonder aanmelding gratis te bezoeken. In verband met de verwachte toeloop en beperkte parkeermogelijkheden, adviseert de organisatie om zo veel mogelijk op de fiets te komen. Ook parkeren in Sellingen en dan op de fiets een rondje langs de Westerwoldse Buren maken is een aanrader.

Ingezonden