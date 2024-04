Summerfun Kinderzwerfboeken4Daagse van start

VEENDAM – Onder het toeziend oog van kleine zoetekauwen opende wethouder Ans Grimbergen maandagmiddag de eerste activiteit van de Kinderzwerfboeken4Daagse. Nadat Bart Kruizinga iedereen welkom heette liet de wethouder weten verguld te zijn met de leuke en waardevolle activiteiten die Summerfun het hele jaar door organiseert.

Niet alleen op creatief en sportief gebied, maar ook veel aandacht heeft voor het lezen. En tijdens deze week krijgt het (voor)lezen een prachtig podium. Bart nodigde Ans vervolgens uit om bij oud-patissier Hans van Noort een heerlijke truffel te maken en kreeg ze uitleg over verschillende smaken chocola. Daarna was het de beurt aan de kinderen. Er was van alles te doen voor de kinderen en de ouders konden op het (lees)terras een kopje koffiedrinken.

En stond maandag alles in het teken van chocola. Dinsdag kan iedereen binnenlopen in het Kinderzwerboekencafé om te luisteren naar een leuk verhaal of om een mooi zwerfboek te scoren. Dinsdagavond is er een pub quiz voor jong & oud. Aanmelden kan nog. Er zijn nog een paar plekken. Meer informatie hierover is te vinden op de facebookpagina van Summerfun.

Woensdag organiseert Summerfun de welbekende Boekiezoekie. Summerfun verstopt in de gemeente Veendam boeken en middels aanwijzingen op Facebook kan er gezocht worden.

Donderdag wordt de 4Daagse afgesloten met CHOCOlive via de facebookpagina en de Kabelkrant Veendam (SKV-kanaal 996). Allerlei activiteiten om thuis mee te doen waaronder 2 rondes bingo en een kennismakingsronde van de Pub quiz Bij Je Thuis.

Tijdens de 4Daagse is er dagelijks VoorleesTV op de Kabelkrant Veendam en op de facebookpagina van Summerfun Veendam.

Kinderzwerfboek is een onderdeel van Nationaal Fonds Kinderhulp en daarom zamelt Summerfun tijdens de Kinderzwerfboeken4Daagse geld in voor Kinderhulp. Er is een online collectebus geopend. Scan de QR -code op de facebookpagina om een donatie te doen. Alle kleine beetjes helpen, alvast bedankt! Lukt scannen niet? Loop dan dinsdagmiddag even binnen bij het Jakob Bruggemacentrum waar een collectebus staat.

Meer informatie over alle activiteiten tijdens de Kinderzwerfboeken4Daagse staat op de facebookpagina van Summerfun Veendam.

Tekst: Peter Panneman

Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl