Internationaal buggy weekend tijdens Pinksteren in Vlagtwedde

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 30 april, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEER BEWOLKING | MAAR OOK WARMER

De bewolking heeft vandaag de overhand en er is dus minder vaak zon. Vanochtend is er ook kans op een beetje regen. Vanmiddag is het meest droog met zonnige perioden, maar aan het eind van de middag en vanavond is er door de opwarming kans op een enkele regen- of onweersbui. Want de temperatuur stijgt tot 21 á 22 graden. De wind is daarbij zwak tot matig uit het zuidoosten tot oosten.

Vannacht neemt de kans op regen weer toe maar morgen is het vrijwel overal droog en dan zijn er flinke zonnige perioden. Dat geeft de temperatuur nog een zetje want het kan morgenmiddag maar liefst 24 of 25 graden worden.

Donderdag is het ook warm met een maximum tot 25 graden, maar dan wordt het vrij vochtig en dan is de kans op buien groter. Met meer kans op een onweersbui. Aan het eind van de week draait de wind naar het zuidwesten en dan stroomt koelere lucht van zee naar ons toe: denk aan middagtemperaturen aan het einde van de week van 17 of 18 graden. Vooral vrijdag kan het soms regenen maar het weekend is vaak droog met wat zon en soms eens een enkele bui.