Bijeenkomst Longpunt Groningen met als thema de ‘Wet Maatschappelijke Ondersteuning’

HAREN – Op 21 mei 2024 organiseert het Longfonds een informatiemiddag voor mensen met een longziekte, hun naasten en zorgverleners over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).Graag nodigen we je uit voor een longpuntmiddag boordevol informatie rond dit thema. Locatie Beatrixoord 2e verdieping Ruimte C2 kamer 35. Dilgtweg 5 in Haren van 14.00 – 16.00 uur. Aanmelden kan via e-mail naar: j.hilbolling@umcg.nl



Deze middag vertelt Sharon Jongsma generalist Wmo u over wat de visie van de Wmo inhoudt, hoe de Wmo in de praktijk werkt en over de mogelijkheden die de Wmo biedt voor de inwoners van de gemeente.



Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen met een beperking of handicap beter kan meedoen in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen.

Vaak zijn er in de gemeente al veel voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken die hier aan bijdragen. Het kan ook zijn dat een inwoner een collectieve of een maatwerkvoorziening nodig heeft. Denk hierbij aan bv. taxi vervoer, een rolstoel, scootmobiel, een woonaanpassing of hulp bij het huishouden. Of bijvoorbeeld individuele begeleiding of dagbesteding.

U komt in aanmerking voor een Wmo-voorziening als u niet meer zelfredzaam bent en u niet meer kunt mee doen aan de samenleving omdat u een aandoening of beperking heeft. U heeft geen of onvoldoende mogelijkheden om zelf oplossingen te vinden.

Wanneer u een hulpvraag heeft kunt u bij de gemeente terecht. Om voor een Wmo voorziening in aanmerking te komen doet de gemeente onderzoek naar aanleiding van uw hulpvraag. Vaak komt er dan een Wmo consulent voor een gesprek bij u thuis. We beantwoorden graag al jullie vragen.

Waarom Longpunt

Wie een longziekte heeft, krijgt natuurlijk de nodige informatie en begeleiding van de huisarts of het ziekenhuis. Maar het omgaan met een (vaak) chronische ziekte omvat meer. Hoe gaat dat met de inname van medicatie? Hoe richt je je leven zo goed mogelijk in? Welke hulpmiddelen en instanties zijn er allemaal? En wat kan de omgeving voor je betekenen?

Ervaringen

Voor een antwoord op al deze vragen is er nu het Longpunt. Een initiatief van het Longfonds. Vier keer per jaar zijn er themamiddagen waarop patiënten en hun partners en zorgverleners actuele informatie en praktische tips krijgen. Afwisselend houden (long)artsen, fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers e.d. er een voordracht. Maar het Longpunt is misschien nog wel het meest waardevol als dé plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen.

Gratis deelname

Iedereen kan gratis deelnemen aan het Longpunt. Voor meer informatie kunt u bellen met Lammina Krol tel. (06) 20244269. Zie ook groningen.longfonds.nl Bezoekers worden verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van.

