Duizeligheidsspreekuur helpt patiënten met ingewikkelde duizeligheidsklachten

EMMEN – Iedereen kent het wel: duizeligheid. Maar wat als je hier veel of lang last van hebt en er maar niet achter komt wat de oorzaak is? Treant biedt uitkomst met het nieuwe duizeligheidsspreekuur.

Het initiatief komt van KNO-arts Simon Geerse en neuroloog Anneke Zorgdrager van Treant. ‘Duizeligheid is een onderwerp dat actueler wordt. Met de vergrijzing zien we steeds meer mensen die er last van hebben.’

Nieuw in het Noorden

Na de bekende duizeligheidscentra in bijvoorbeeld Maastricht en Apeldoorn, wordt met het duizeligheidsspreekuur van Treant nu ook in het Noorden serieus werk gemaakt om mensen met duizeligheid te helpen. KNO-arts Geerse werkt sinds 2022 bij Treant en was daarvoor in het Amsterdam UMC betrokken bij het duizeligheidscentrum aldaar. ‘Naast oorheelkunde, is mijn tweede aandachtsgebied duizeligheid. De nood is hoog bij patiënten, die soms al jaren zoeken naar een oorzaak. Ze zijn al op verschillende plekken geweest, maar ze houden hun klachten en blijven in onwetendheid.’ Neuroloog Zorgdrager droomt al jaren van dit multidisciplinair duizeligheidsspreekuur. ‘Door een multidisciplinaire aanpak kan de duizeligheid vanuit verschillende invalshoeken worden beoordeeld, wat ten goede komt aan de diagnostiek en het uiteindelijke behandeladvies.’

Hoe werkt het?

Allereerst vullen patiënten voorafgaand aan hun bezoek een paar vragenlijsten in. Vervolgens bezoeken ze op één dag de KNO-arts, de neuroloog en krijgen ze een uitgebreid evenwichtsonderzoek. ‘Dit onderzoek is vrij intensief en duurt zo’n twee uur. Er worden allerlei testen uitgevoerd die kunnen bijdragen aan het stellen van de diagnose. Zo krijgen patiënten warm en koud water in de oren gespoten, waarmee we de evenwichtsorganen prikkelen. Ook doen we testen van de hersenen, een hyperventilatietest en een bloeddruktest’, vertellen de artsen.

Aan het einde van de dag is er een multidisciplinair overleg. Hierin wordt alles besproken en kan vaak een diagnose worden gesteld. ‘In de meeste gevallen weten we waar het aan ligt. We kunnen dan verdere onderzoeken voorstellen, zoals een MRI-scan of een doorverwijzing naar een audiologisch centrum. Of we kunnen meteen overgaan tot behandeling, bij bijvoorbeeld een gespecialiseerd fysiotherapeut.’

Duizeligheid

De meest voorkomende oorzaak van duizeligheid is BPPD. ‘Bij deze aandoening zijn kristalletjes in het evenwichtsorgaan losgeraakt. Als je dan een snelle beweging maakt, geeft dat een prikkeling en word je korte tijd duizelig. Dat moet in principe een huisarts, KNO-arts of neuroloog simpel kunnen vaststellen en behandelen met een zogenoemde repositiemanoeuvre. Deze patiënten zullen we in principe niet in het duizeligheidsspreekuur zien’, legt Simon Geerse uit.

Maar duizeligheid kan ook nog een heleboel andere oorzaken hebben. ‘Naast andere afwijkingen aan het evenwichtsorgaan, kan het uit de hersenen komen of soms is een te lage bloeddruk de boosdoener. Denk ook aan de ziekte van Menière, waarbij mensen uren durende heftige draaiduizelingen hebben. En je hebt verschillende soorten migraineduizeligheid, chronische duizeligheid en psychologische varianten van duizeligheid. Daarnaast lopen sommige mensen al jaren met een diagnose rond, die helemaal niet klopt. Of een behandeling, die niet de juiste behandeling is. Hiervoor is het duizeligheidsspreekuur een uitkomst. Duizeligheid is namelijk per definitie een multidisciplinair probleem en daarom is onze aanpak, met korte lijnen met nog andere specialismen zoals audiologie, fysiotherapie en medische psychologie, heel belangrijk’, besluit Anneke Zorgdrager.

