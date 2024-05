Feest bij diamanten echtpaar Smid in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Vandaag zijn Hennie en Jelly Smid 60 jaar getrouwd.

Vandaag is het 60 jaar geleden dat de heer Hindrik (Hennie) Smid, geboren op 10 juni 1936 te Vlagtwedde, en mevrouw Jeltje (Jelly) Antonia Meulman, geboren op 26 maart 1942 te Vlagtwedde, elkaar in het gemeentehuis van Sellingen het ja-woord gaven.

Hennie en Jelly leerden elkaar via de zus van Hennie kennen. Zij werkte samen met Jelly bij manufacturenwinkel Wijbrands in Vlagtwedde. De vlam sloeg niet meteen over; Hennie moest aanvankelijk wat moeite doen om Jelly’s hart te veroveren.

Op 23 december 1961 zijn ze verloofd en op 1 mei 1964 stapten ze in het gemeentehuis van Sellingen in het huwelijksbootje. Het kersverse echtpaar ging in een woning aan de Vledderkamp 51 in Vlagtwedde wonen.

Hennie werkte samen met zijn broer Aike en vader in hun familiebedrijf, voormalige stelmakerij, later Autoschade Smid, aan de Wollinghuizerweg. Later verhuisden ze naar de bedrijfswoning. Daar heeft hij tot zijn 67ste gewerkt. Toen zijn broer 65 werd, en het bedrijf goed kon worden verkocht, is ook Hennie gestopt met werken. Hij had nog wel 40 jaar door willen gaan, maar eens komt er een eind aan je werkzame leven vertelde hij.

Jelly bleef na hun huwelijk nog een tijd bij Wijbrands werken. Een zaak waar onder anderen borstrokken en “Manchester” (corduroy) werkbroeken werden verkocht.

Het echtpaar kreeg een zoon en een dochter. De familie werd uitgebreid met vier kleinkinderen; twee kleindochters en twee kleinzoons.

Het paar kijkt terug op een werkzaam leven, waar ook tijd was voor vakanties. Eerst met de tent, later met de vouwwagen en daarna met de caravan. Er werden tochten gemaakt door onder anderen: Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Zwitserland. Later maakten ze een aantal keer een cruise, naar o.a. de Canarische eilanden en Noorwegen. Ook gingen ze op wintersport, waar Hennie op zijn zeventigste voor het eerst op de lange latten stond.

Tegenwoordig doen ze het wat rustiger aan. Hennie doet veel aan vrijwilligerswerk, waarvoor hij in het verleden als waardering een Koninklijke Onderscheiding kreeg. Hij is/was actief in de kerkenraad, bij de Giezelbaargbloazers, de Volkskerstzang en was imker. Ook houdt hij zich bezig met biljarten en houdt samen met Jelly de tuin netjes. Jelly is vrijwilligster in de Bolderbörg en leest en puzzelt graag.

Locoburgemeester Giny Luth kwam het echtpaar vanmorgen namens de gemeente feliciteren. Ze bracht een ingelijste kopie van hun huwelijksakte mee.

Foto’s: Jan Glazenburg