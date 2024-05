DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Rhede

Vanmorgen is om 10.20 uur op het zweefvliegveld in Rhede een zweefvliegtuig verongelukt. De 49 jarige piloot verloor door onbekende oorzaak tijdens de landing de controle over het vliegtuig en kwam naast de landingsbaan terecht. Hij raakte zwaargewond en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis in Westerstede gebracht. Een 47 jarige copiloot liep lichtere verwondingen op. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis in Papenburg gebracht. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van het ongeval gedaan.

Meppen

Tussen maandagmiddag en dinsdagochtend is aan de Vitusstraße bij een bestelbus ingebroken. Er werd elektrisch gereedschap ter waarde van 2.500 euro gestolen.

Tussen 21 en 30 april is bij een leegstaande woning aan de Haselünner Straße ingebroken. Er werden twee motoren en diverse soorten gereedschap gestolen.

Emsbüren

Om 9.11 uur vanmorgen vond op de L58, de Emsstraße, een ernstig ongeval plaats. Een 63 jarige bestuurder van een Peugeot 106 stak, naar verluidt, achteruit de rijbaan over en zag daarbij een tegemoetkomende VW Passat over het hoofd. Bij de daarop volgende aanrijding werd de 63 jarige uit zijn auto geslingerd. Hij is met levensgevaarlijke verwondingen per traumahelikopter naar een ziekenhuis in Enschede gebracht. De 33 jarige bestuurder van de Passat liep lichtere verwondingen op. Hij is naar het ziekenhuis in Lingen vervoerd. De weg is enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer.