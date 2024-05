Man belandt met scootmobiel in de sloot

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 1 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARM EN EEN BUI | OOK MORGEN WARM WEER

Het wordt een warme dag vandaag, met flinke zonnige perioden en wat wolkenvelden en een maximumtemperatuur van maar liefst 25 graden. Maar de atmosfeer is een beetje onstabiel en lokaal kan er dan ook een regen- of onweersbui ontstaan. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten tot oosten: meestal is er windkracht 2 tot 3.

Vanavond en vannacht blijft het vrij helder met kans op een enkele bui, de minimumtemperatuur is vannacht hoog met 15 graden. Morgen is de wind matig uit het oosten, maar voor de rest is het ongeveer hetzelfde weer als vandaag met flink wat zon en vooral later op de dag kans op een regen- of onweersbui. Maximum morgen rond 24 graden.

Vrijdag wordt de wind veranderlijk en dan is het meteen koeler met middagtemperaturen van 17 tot 20 graden. Maar ook met veel bewolking en af en toe regen. Het weekend geeft daarna een wisselend beeld met vooral later op zaterdag waarschijnlijk enkele buien en af en toe zon. Mogelijk heeft de zon zondag ook de overhand, maar zo warm als vandaag en morgen wordt het dan niet: de middagtemperaturen moet je in het weekend zoeken tussen de 16 en 20 graden.