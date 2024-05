SCHIPBORG, DEURZE – Het Nationaal Park Drentsche Aa organiseert excursies in Schipborg en Deurze.

Een klassieker! Op de vroege morgen van de Hemelvaartsdag op donderdag 9 mei 2024 maken we een rustige wandeling door de natuur van het prachtige beekdal van de Drentsche Aa bij het Schipborgsche diep. Onderweg zien we de natuur ontwaken en vertellen Nationaal Park gidsen over dit bijzondere gebied. Start is om 06:00 uur vanaf de Parkeerplaats Café Restaurant De Drentsche Aa, Ruiterweg 2 in Schipborg. De wandeling duurt 3 uur.

Deelname aan Nationaal Park Drentsche Aa excursies is gratis. Na afloop van de excursie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Gebiedsfonds Drentsche Aa.

Zaterdag 11 mei 2024 van 10:00 uur tot 12:30 uur houden we een wandeling en ontdekken we de landschapsgeschiedenis van het Deurzerdiep. Start is vanaf de NP Toegangspoort Deurze, Deurze 1 in Deurze.

Een van de beken van het Drentsche Aa-beekstelsel is het Deurzerdiep. Het ooit rechtgetrokken deel van deze beek is in 2015 weer heringericht en de beek kronkelt nu weer vrij door het landschap. Een prachtig nieuw landschap, waar de natuur zich weer aan het ontwikkelen is en de regie terug heeft gekregen. Als het hard regent, mag de beek weer buiten haar oevers treden. Hierdoor wordt regenwater weer langer in het Drentsche Aa-landschap vastgehouden.

Waterdichte schoenen en een verrekijker worden aanbevolen. Honden worden niet toegelaten tijdens deze wandelingen.

Ingezonden door Nationaal Park Drentsche Aa