Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Laude

LAUDE – Vandaag organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Laude. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Op woensdag 1 mei hebben de wandelcoaches als startpunt gekozen voor de natuurbegraafplaats bij Laude. Laude was oorspronkelijk een van de drie marken van de kerspel Sellingen. De marke van Laude werd in 1865 ontbonden en de gemeenschappelijke gronden werden verdeeld onder de deelnemende boeren.

In de ontvangstruimte van de begraafplaats stond om 8.45 uur de koffie weer klaar en konden de wandelaars zich melden bij de wandelcoaches. Ook deze ochtend werd er weer gewandeld in drie afstanden. De wandelaars voor de wandeling van 10 km vertrokken om 9.25 uur en liepen eerst een klein rondje over de begraafplaats; oftewel door het bos. Hierbij werd ook nog even stilgestaan en uitleg gegeven over de bijzondere grondruil die hier heeft plaatsgevonden en dat in het kader het bos, waarin de natuurbegraafplaats zich bevindt, hierdoor is ontstaan.

Aangekomen bij een brug over het het Ruiten Aa kanaal, werd de wandeling vervolgd aan de andere kant van het kanaal. Door het prachtig gebied ging het richting Sellingen. En hoe vaak er hier ook wordt gewandeld en hoe vaak het ook nog zal gebeuren, het verveeld hier nooit. Je raakt hier echt nooit uitgekeken.

Na de bebouwde kom van Sellingen weer te hebben verlaten kregen de deelnemers aan de wandeling uitleg over de rivier de Eems die hier vroeger zijn loop heeft gehad, en dat als overblijfsel hiervan de stijlranden in het landschap nog steeds zichtbaar zijn. In feite is de Ruiten Aa een overblijfsel van de oude loop van de Eems in de laatste ijstijd.

Vervolgens kwamen ze onder meer langs het terrein ”de Slangenborg”. Al voor 1000 v Chr. sloegen de nomaden als het Trechterbekervolk hier waarschijnlijk al hun kamp op. Bekend is dat het Romeinse pad “de Pontes Longi” dwars over het terrein liep. Begin 20e eeuw heeft het terrein een andere eigenaar gekregen en werd het gebruikt als begrazing gebied voor schapen. In de veertiger jaren werden er barakken gebouwd en het terrein aangeplant met heide. In de oorlog, het kamp werd gebouwd in 1943, werd het twee jaar lang gebruikt door de Duitse bezetter en werden er Nederlandse jonge dienstplichtigen onder Duits commando te werk gesteld. Dit als voorbereiding voor werk in de Duitse oorlogsindustrie. Na de oorlog zijn de barakken gesloopt. Nu is het nog steeds een veilige overnachtingsplek voor mens en dier, want sinds 1955 is er in dit gebied een officieel natuurkampeerterrein die aan de natuurliefhebber en rustzoeker unieke kampeerplekken met veel privacy biedt.

Na dit gebied te hebben verlaten wandelden we langs het helofytenfilter en kwamen zo weer aan bij het Ruiten Aa kanaal. Van daar was het maar weer een klein stukje naar het bos, met daarin de natuurbegraafplaats, waar voor de liefhebbers, zoals inmiddels de gewoonte, de soep met brood weer stond te wachten.

Jan Bossen