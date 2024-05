STADSKANAAL – Viering 100 jaar spoorlijn Stadskanaal – Ter Apel Rijksgrens



Vandaag is het precies 100 jaar geleden dat de spoorlijn Stadskanaal – Ter Apel Rijksgrens

(STAR) is geopend.



Tijdlijn van de Star.

Nadat op 29 september 1914 de Maatschappij Stadskanaal – Ter Apel- Rijksgrens (STAR) was opgericht werd pas op 1 mei 1924 de openingsrit gereden.

De lijn Ter Apel – Rijksgrens werd twee jaar later al weer opgeheven, alle vervoer van Stadskanaal – Ter Apel werd in 1935 gestaakt, in 1941 werd het goederenvervoer Musselkanaal – Ter Apel weer gestart en een jaar later weer gestaakt.

Waarna de lijn Ter Apel – Rijksgrens definitief werd opgebroken.

In 1946 werd weer gestart met het goederenvervoer Stadskanaal -Ter Apel.

In 1959 werd de STAR opgeheven en werd de lijn overgenomen door de NS.

In 1972 werd het vervoer Musselkanaal – Ter Apel gestaakt.

In 1978 was de opbraak van de lijn Zandberg – Ter Apel en Musselkanaal – Zandberg

In 1990 werd de goederenvervoer Stadskanaal – Musselkanaal gestaakt

Twee jaar later, op 27 mei 1992, werd Stichting Stadskanaal Rail (S.T.A.R.) opgericht, twee jaar later op 18 juni 1994 was de eerste rit van Museumlijn Stadskanaal – Musselkanaal een feit.



Langs de spoorlijn werden negen stations en opstapplaatsen gebouwd.

Beginnend met Station Stadskanaal (SKN), Stadskanaal Oost (SKO), Nieuw Buinen(NBM), 1e Exloërmond (ELM), Musselkanaal Valthermond (MKV), Zandberg (ZDG), Ter Apelkanaal Vetstukkenweg (VSM), Ter Apewl (APL) en de stopplaats Ter Apel Rijksgrens (APLG).

De spoorlijn van Stadskanaal naar de Rijksgrens had een lengte van 22,4 kilometer en is uiteindelijk maar tot 1935 in gebruik geweest.

Ook de beoogde aansluiting op het Duitse spoorwegnet is helaas nooit tot stand gekomen.

Museumspoorlijn STAR maakt ook vandaag nog gebruik van een deel van het traject en er is van Stadskanaal tot Ter Apel nog veel wat herinnert aan de toenmalige spoorlijn.

Vandaag werd de pers uitgenodigd om het berijdbare gedeelte tot het voormalig station in Nieuw-Buinen met de stoomtrein mee te rijden.

Per historische bus van het Nationaal Bus Museum zijn daarna de restanten van de spoorlijn gevolgd tot de rijksgrens bij Ter Apel, daarbij was de weg gekozen die het dichtst langs de spoorlijn loopt.

Er werd op sommige plekken waar een station had gestaan of waar nog dingen die aan de spoorlijn herinnerden stilgestaan.

Onderweg werd verteld over de STAR en de Veenkoloniën en hoe deze bijna vergeten spoorlijn ook nu nog leeft en aanwezig is.