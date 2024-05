Cliënten met slik- en/of kauwproblemen genieten van speciale koekjes bij de koffie

EMMEN – Wilt u een koekje bij de koffie? Het antwoord van een aantal cliënten van expertisecentrum De Horst van Treant in Emmen is altijd nee. Niet omdat ze geen koekje lusten, maar omdat ze het koekje niet goed kunnen kauwen en/of doorslikken. Medewerkers van Treant bedachten een oplossing. Na een half jaar onderzoeken en proeven zijn er sinds dit voorjaar drie speciale koekjes voor cliënten met kauw- en/of slikproblemen.

‘Goed en lekker eten is belangrijk voor het herstel, een goede weerstand en een tevreden gevoel. Bij slik- en/of kauwproblemen is eten een hele uitdaging’, vertelt logopedist Leonie Niemer-Rolink. ‘We merkten dat het dagelijkse koekje bij de koffie steeds vaker werd gemist. Zoiets kleins als een koekje heeft een groot effect op de kwaliteit van leven van onze cliënten. En daarom gingen we zelf aan de slag’, vult dieetkok en facilitair coördinator Marianne Braakman aan.

Zelf proeven en testen

‘Er bestaan dik vloeibare tussendoortjes, maar die voldoen niet aan de behoeften van onze cliënten. Zij willen hetzelfde eten als de anderen: een klein koekje bij de koffie’, vertelt Marianne. Samen met de logopedist, afdelingsassistentes voeding en zorgmedewerkers van verschillende afdelingen bedacht ze een oplossing. ‘Vanuit ideeën op internet hebben we zelf bedacht hoe we koekjes met de juiste consistentie (vloeibaarheid van voeding) konden maken. Belangrijk was om zoveel mogelijk de smaak als de kleur na te maken’, vertelt Marianne. ‘Eerst proefden we de koekjes zelf’, vult Leonie aan. ‘Vooral het biscuit was een uitdaging: het smaakte flauw en het leek niet op het origineel.’ Na een half jaar onderzoeken, proeven en aanpassen introduceerden de medewerkers van Treant drie soorten (vloeibare) koekjes: biscuitjes, spritsen en cake.

Als cliënten blij zijn, zijn wij dat ook

Negen cliënten met slik- en/of kauwproblemen proefden de koekjes. Ze beoordeelden de smaak, consistentie, kleur en hoeveelheid. Lammert Goeree is een van hen: ‘Het is fijn dat ik nu ook een koekje bij de koffie kan krijgen. Net zoals de anderen. De koekjes smaken goed. Ik eet nu elke dag een koekje bij de koffie’, vertelt Lammert via zijn spraakcomputer. ‘We hebben veel positieve reacties gekregen op de koekjes en de hoeveelheid die we aanbieden. En als cliënten zich prettig voelen en blij zijn, dan zijn wij dat natuurlijk ook’, aldus Marianne. Twintig cliënten met slik- en/of kauwproblemen genieten nu dagelijks van een koekje bij de koffie.

Zelf producten maken smaakt naar meer

Dit succes smaakt naar meer. ‘Ons doel is om alle cliënten hetzelfde aan te kunnen bieden als het gaat om eten. We willen ook een snack voor in het weekend en een hapje voor op de hapjesschaal maken, zodat cliënten met slik- en/of kauwproblemen gewoon mee kunnen eten’, aldus Marianne.

Ingezonden