Diverse workshops en lezingen in Bibliotheek Stadskanaal

STADSKANAAL – In de maanden mei en juni organiseert de Bibliotheek Stadskanaal diverse workshops en lezingen. Deze activiteiten zijn gratis toegankelijk voor leden en niet-leden. Aanmelden voor de activiteiten kan in de online agenda of in de bibliotheek.



Workshop Digitaal Nalatenschap Dinsdag 7 mei 13:30-15:30u

Wat moet er na je overlijden gebeuren met al je accounts? Leer hier meer over in deze workshop gegeven door een medewerker van de bibliotheek. Aanmelden is vereist.

QR-code training Dinsdag 21 mei 13:30-15:30u

Hoe werkt een QR-code? Neem je telefoon of tablet mee naar de bibliotheek om te oefenen met QR-codes. Aanmelden is vereist.

Driedelige cursus fotobeheer Donderdag 16, 23 en 30 mei 13:30-15:30u

Hoe kan ik mijn foto’s van de telefoon overzetten naar de laptop? We laten verschillende mogelijkheden zien om de foto’s over te zetten en hoe je ze kunt bewaren. Aanmelden is vereist.

Inloopspreekuur e-reader Donderdag 23 mei en 13 juni 13:30-15:30u

Ga je binnenkort op vakantie en wil je graag e-boeken van de Bibliotheek op je e-reader zetten, maar kom je hier niet helemaal uit? Kom dan langs tijdens een van de inloopspreekuren. Onze medewerkers helpen je graag.

