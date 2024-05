DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Om 11.40 uur gistermorgen is aan de Am Rehweg in Meppen een blokhut in brand geraakt. De brandweer van Meppen wist te voorkomen dat het vuur naar naastgelegen gebouwen oversloeg. Over de oorzaak van de brand en de hoogte van de schade is niets bekend.

Surwold

Dinsdagmiddag zijn om 15.30 uur, ter hoogte van de verkeerslichten langs de L62 bij Surwold, een grijze personenauto met aanhanger en een VW Touran, eveneens met aanhanger, met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van de grijze personenauto is doorgereden. De politie is naar de bestuurder op zoek.

Emsbüren

De 63 jarige automobilist, die gistermorgen bij een ongeval op de L58, de Emsstraße, ernstig gewond raakte, is later die dag aan zijn verwondingen overleden. De man stak, naar verluidt, met zijn Peugeot 106 achteruit de rijbaan over en zag daarbij een tegemoetkomende VW Passat over het hoofd. Bij de daarop volgende aanrijding werd de 63 jarige uit zijn auto geslingerd. Hij werd met levensgevaarlijke verwondingen per traumahelikopter naar een ziekenhuis in Enschede gebracht. De 33 jarige bestuurder van de Passat liep lichtere verwondingen op. Hij werd naar het ziekenhuis in Lingen vervoerd.

Werlte

Op 18 april is om elf uur ’s avonds aan de Gartenstraße, ter hoogte van de zonnestudio, een 60 jarige fietser overvallen. Drie onbekende personen brachten de man ten val en begonnen hem te schoppen. Vervolgens werd hij beroofd van zijn portemonnee. De daders zijn in onbekende richting gevlucht. De politie verzoekt getuigen van deze mishandeling zich te melden.

Papenburg

Op 27 april is tussen 17.30 en 19.30 uur op de parkeerplaats van de Meyer Werft, Tor 5-6, een grijze Audi A5 Sportback aangereden. De veroorzaker is doorgereden. De schade bedraagt 800 euro.

Haren

Dinsdag is tussen 16.00 en 16.45 uur aan de Marienstraße in Haren een muur, die diende als afscheiding tussen een voortuin en een fietspad, aangereden. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s. De veroorzaker is onbekend.