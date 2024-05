Mississippi – Delta blues in MFA Ons Noabershoes te Veelerveen

VEELERVEEN – Zaterdag 25 mei a.s. verzorgt het befaamde bluesduo Gumbo & The Monk een optreden in MFA Ons Noabershoes aan de Scheidingsweg 20 te Veelerveen.



In “Back to the roots of the blues” nemen Gumbo & The Monk je mee op een muzikale ontdekkingsreis langs de geschiedenis van de Blues. Van de juke joints op de katoenplantages in de Mississippi Delta tot aan de grotestadsblues van Chicago en Detroit. Met gepassioneerde zang en intens (slide)gitaarwerk laten ze de authentieke klank van de Oer-Blues weer herleven. De instrumenten die ze gebruiken naast de Dobro en akoestische gitaar, zijn traditioneel handgemaakt door Gumbo. De Cigar Box Guitar, de License Plate Resonator Guitar en de Diddley Bow zijn gebouwd op dezelfde manier zoals de landarbeiders op de katoenplantages dat deden van afgedankte materialen.



Tussen de nummers door vertellen zij korte verhaaltjes en anekdotes over de bluesgeschiedenis, de nummers en de gebruikte instrumenten. Naast enkele traditionals spelen ze nummers van oa. Robert Johnson, Son House, Muddy Waters, John Lee Hooker en Jimmy Reed.



Gumbo & The Monk zijn doorgewinterde muzikanten met jarenlange podiumervaring en brengen hun intieme en doorleefde show op diverse podia en festivals binnen en buiten Nederland.

Aanvang van het optreden is: 20:30 uur. Kaarten kunt u reserveren via: info@veelerveen.eu of 06 25045014 / 06 57392348



Wat staat er nog meer op de agenda gedurende de rest van het jaar:

Zaterdag 29 juni; aanvang 20:30 uur; uit Westerwolde: de Blues / Rockformatie 1787

Zaterdag 28 september; aanvang 20:30 uur; Back to the 60’s en 70’s met de 7-koppige formatie SOMETHING ELSE

Zondag 27 oktober; aanvang 15:00 uur; classic country door BERT HEERINK & MARTIJN V.D. ZANDE

Zaterdag 23 november; aanvang 20:30 uur: sfeervolle blues met HANS VAN LIER BAND



Verwacht in het najaar, even terug naar de Palingsound van de jaren 70 met de Cats Tributeband THE CATS AGLOW

Ingezonden