Politie zoekt getuigen van vernielingen in de Broerstraat

GRONINGEN – Meerdere gebouwen van de Rijkuniversiteit aan de Broerstraat in Groningen zijn in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 april beklad en vernield. De politie is op zoek naar verdachten die hier verantwoordelijk voor zijn.

De politie kreeg op 13 april een melding van bekladding en vernieling. Tussen omstreeks 04.00 uur – 04.30 uur zijn meerdere gevels, trapopgangen, het bordes en ramen beklad met rode verf/graffiti en pro Palestina-leuzen. Ook zijn er ruiten vernield, waaronder die van de oude toegangsdeuren van het Academiegebouw.

De politie is daarop direct een onderzoek gestart. Ze hebben onder meer diverse camerabeelden bekeken en sporenonderzoek gedaan. Het onderzoek bevindt zich nu in een fase waarin ze jouw hulp goed kunnen gebruiken.

Eerdere bekladdingen

Vorig jaar zijn er ook diverse gebouwen vernield en beklad. In de nacht van 12 op 13 december 2023 zijn er pro Palestina-leuzen met rode graffiti/verf aangebracht op een gebouw en diverse ruiten vernield. Een maand eerder was het ook raak. In de nacht van 20 op 21 november 2023 zijn ook leuzen aangebracht op een gebouw van de RUG.

Weet u iets meer?

Op camerabeelden is te zien dat drie personen betrokken zijn bij het incident. Herken je één of meerdere personen? Weet je wie ze zijn? Weet je meer over de bekladdingen en vernielingen? Neem contact met op via de Opsporingstiplijn 0800-6070. Dat kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of middels het tipformulier.

Bron: Politie Groningen