Team Greetje gaat naar de top van de Mont Ventoux om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte ALS

WINSCHOTEN – In 2022 krijgt Greetje Heemstra (63) uit Winschoten de diagnose ALS. Naast de angst en het verdriet wat dit met zich meebrengt, blijft ze ook positief en hoopvol. “Er is hoop, daar houd ik me aan vast.” Ook voor hen die na mij komen. Haar motto: ‘Als klagen hielp, dan deden we het wel’. Op donderdag 13 juni 2024 beklimt ze op de Hase Pino (dit is een lig/zit tandem) de Mont Ventoux in Frankrijk tijdens Tour du ALS.

Tour du ALS wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor de strijd tegen ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) en aanverwante ziektes PSMA en PLS. Dit zijn allemaal vormen van zeer ernstige zenuw-/spierziektes waaraan jaarlijks veel mensen overlijden. Een medicijn bestaat nog niet. We willen wetenschappelijk onderzoek naar ALS financieren, de zorg en het leven van ALS-patiënten verbeteren en uiteindelijk een wereld zonder ALS realiseren. Door deel te nemen aan Tour du ALS en geld in te zamelen, help je direct mee in deze belangrijke strijd.

Positief en hoopvol

Naast dat Greetje houdt van gezelligheid en verbondenheid, staat ze bekend om haar positiviteit en relativerend vermogen. Eigenschappen die goed van pas komen als ze in 2022 de diagnose ALS krijgt. Nadat ze de diagnose kreeg, was iedereen verslagen en intens verdrietig. Ook de angst en de bevestiging dat het een familiaire vorm is, hakt erin. Greetje haar vader is op 59-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van ALS. Toch blijft Greetje hoopvol. “Er is hoop dat er ooit een behandeling komt voor deze ongeneeslijke ziekte ALS, daar houd ik me aan vast.” “Ook voor hen die na mij komen.” Haar motto: “Als klagen hielp, dan deden we het wel.”



Dankbaar

De ziekte lijkt bij Greetje trager te gaan: “Ik ben dankbaar dat mijn ziekte iets trager lijkt te gaan en dat ik communicatief geen klachten heb.” “En dat ik, als het mooier weer wordt, er met mijn scootmobiel op uit kan gaan.” Dankbaar is Greetje ook voor de mensen die zich willen inzetten om geld in te zamelen voor onderzoek naar ALS. Zelf zet ze zich ondanks haar ziekte voor de volle 100% in om zo veel mogelijk mensen enthousiast te maken om geld te doneren voor onderzoek. ALS is een mensonterende ziekte, waar nog geen remedie voor is. “Het is heel fijn dat mensen zich inzetten voor de strijd tegen ALS.”

Team Greetje

Schoondochter Annemarie kwam met het idee om dit jaar mee te doen aan Tour du ALS. Daarna volgden er meer aanmeldingen van familie en vrienden en al snel was ‘Team Greetje’ een feit. Het team bestaat uit 10 personen en iedereen vindt het geweldig, maar ook heftig om mee te strijden deze verschrikkelijke ziekte de wereld uit te helpen.



Greetje zelf gaat ook de Mont Ventoux op: “De Hase Pino” staat inmiddels bij Greetje thuis . Hans Boels, gedreven wielrenner, is samen met haar aan het oefenen om goed beslagen ten ijs te komen. Schoondochter Annemarie gaat ook de berg op fietsen. De andere 7 teamleden gaan wandelend de strijd aan. Ook zij zijn druk aan het oefenen, want het is geen makkie om de berg te beklimmen. Het is 21 km met een hoge stijgingspercentage met aan het eind een kale bergtop. Gemiddeld lopen de deelnemers in 7 uur naar boven. Naast het trainen, is het team ook druk bezig met het inzamelen van geld door middel van verschillende acties.

Whynette Steenstra van De Natuurdrogist in Stadskanaal, haar zoon Sven en schoonzoon Gijs lopen mee en hebben al diverse acties georganiseerd met kniepertjes, pepernoten en paaseitjes via het werk en sportclubs. De drie vriendinnen Tineke, Jolanda en Gerda gaan er voor en hebben er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. Greetje’s zoon Ruud heeft vorig jaar meegedaan aan Amsterdam City Swim en gaat ook nu mee de top van de Mont Ventoux op.



Greetje is maandag 27 mei tussen 17-18 uur te zien bij Tijd voor Max, waar ze haar verhaal deelt op TV en mag vertellen over dit mooie evenement.

Wil jij de strijd van Greetje en haar team steunen? Dan mag je op de link klikken https://www.tourduals.nl/teams/team-greetje

Voor meer vragen, tips voor acties of info mail naar: gerdaploeger@gmail.com

