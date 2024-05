Wandelen langs het Zeegserloopje en over de stuifduinen bij het Siepelveen

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 2 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OOK VANDAAG ZONNIG | KOELER MET BUIEN

Het wordt ook vandaag een overwegend zonnige en behoorlijk warme dag, want de temperatuur zal net als gisteren oplopen tot rond de 25 graden. Daarbij staat er een zwakke tot matige wind uit noordoost tot oost: vanmiddag windkracht 3 tot 4. Buien zijn er overdag niet te verwachten, pas later vanavond en vannacht is er bij ons kans op een enkele regen- of onweersbui.

Morgen is de wind gedraaid naar het zuidwesten en via een omweg komt dan koelere lucht naar ons toe. Het wordt morgenmiddag maximaal 16 graden met veel bewolking en soms een regenbui, maar veel regen valt er bij ons niet.

In het weekend is er een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost. Het is dan wisselend met zonnige perioden en soms eens een bui: vooral zaterdagmiddag- en avond, en zondagochtend lijkt een bui mogelijk. Maximumtemperaturen in het weekend 18 á 19 graden. Ná het weekend gaat daar weer een graadje vanaf en neemt de buienkans wat toe.