Beeldverslag van de Vrouwenmars die op 14 april plaatsvond

GRONINGEN, GRIJPSKERK, WESTERBORK – Zondag 14 april vond voor de vierde keer de herinneringswandeltocht Vrouwenmars plaats. Met het lopen van de wandeltocht werden de 116 vrouwen herdacht die hun leven voor onze vrijheid op het spel hebben gezet.

In de nacht van 11 op 12 april 1945 werden 116 politieke vrouwelijke gevangenen vanuit Kamp Westerbork op een gedwongen mars gestuurd. Niemand wist waarheen of waarom. Velen van hen waren ernstig verzwakt door het zware werk dat ze in Kamp Westerbork hadden moeten verrichten en leefden voortdurend in angst gefusilleerd te worden. De tocht strekte zich uit over een periode van drie aaneengesloten dagen en nachten en staat sindsdien bekend als de vrouwenmars. De vrouwen liepen vanuit Kamp Westerbork via Assen naar Groningen en van daaruit richting Grijpskerk, waar zij op 14 april 1945 werden bevrijd.

Toen op 11 april de Vrouwenmars begon zaten er 116 vrouwen ‘politiek’ gevangen in Westerbork, vanuit

• Gelderland: 58 | Putten 14, Apeldoorn 8, Barneveld 5, Arnhem 2, Zutphen e.a.

• Overijssel: 22 | Zwolle 12, Kampen 3, Lutten ad D 2, Beerzerveld, Hellendoorn

• Groningen: 16 | Stad 11, Zuidhorn, Winschoten, Delfzijl, Ter Apel, Middelstum

• Utrecht: 11 | Amersfoort 8, Veenendaal 2, Utrecht

• Overig: 9 | Rotterdam, Amsterdam, Assen, Eindhoven e.a.

Sommige vrouwen wisten voor of tijdens de mars te vluchten.

De vrouwen kwamen in het voorjaar van 1945 vanuit vier gevangenissen van de Sicherheitsdienst:

• 60% vanuit de Willem III Kazerne in Apeldoorn (vaak via De Kruisberg), op 21 en 27 maart

• 5% direct vanaf De Kruisberg in Doetinchem op 27 maart

• 20% vanuit het Huis van Bewaring in Zwolle op 2 april

• 15% vanuit het Huis van Bewaring in Groningen op 6 april



Een van de vrouwen was Corrie Kieft. Ze schreef nadat ze was bevrijd een briefje naar haar familie in Zwolle:



Lieve allemaal



We zijn vrij!!! Jullie weten het natuurlijk al! We zijn van Westerbork nog voorbij Grijpskerk meegesleept.

De verloofde van Corrie Polderman is hier om Corrie te halen en neemt dit briefje mee. We volgen denkelijk heel gauw . Ik hoop van ganser harte dat alles goed is want we waren hier allemaal vreselijk

ongerust. Volgens van der Stel zijn er echter maar enkele slachtoffers in Zwolle en dat heeft ons weer

gerustgesteld. Ik hoop jullie gauw te kunnen vertellen wat we allemaal meegemaakt hebben, we vieren hier thans in het dorp de bevrijding. We zijn allemaal ondergebracht op een grote boerderij en de evacuatiecommissie zorgt voor ons . We hebben het thans ongelooflijk goed en komen de verschrikkingen weer helemaal te boven . Morgen of overmorgen gaan we hier waarschijnlijk weg en

hopen dan in een ruk naar Zwolle te komen.

Dag hoor tot een spoedig kijk! ’t Verlangen wordt me haast te machtig, en wou wel zó weg, maar ’t

zal nu ook niet lang meer duren.

De hartelijke groeten aan allen en veel liefs van Cor



Vorig jaar liep de wandeltocht van Kamp Westerbork naar het Huis van Bewaring in Groningen. Dit jaar werd het tweede deel van de tocht voltooid. De deelnemers liepen van het Huis van Bewaring in Groningen naar Grijpskerk. De totale afstand van deze wandeltocht was 25 kilometer. In Grijpskerk was een expositie ingericht, met foto’s en documentatiemateriaal over de Vrouwenmars.

Ingezonden door Iris Vogt, Team Vrouwenmars

www.vrouwenmars1945.nl