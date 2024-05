Groei en Bloei afdeling Stadskanaal organiseert voorjaarsfair

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 3 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN STUK KOUDER | 5 MEI NIET DROOG

Het is door een zuidwestenwind vannacht sterk afgekoeld en het is vandaag ook maar 13 tot 15 graden. Er is veel bewolking en maar af en toe zon. Onweer is er bij ons vannacht niet geweest maar er kunnen in de loop van de dag wel enkele buien ontstaan. Veel regen zal dat niet opleveren en de wind neemt toe naar windkracht 3 of 4. Daardoor zal het wat helderder worden en vanavond komen er ook enkele bredere opklaringen voor.

Vannacht is het tijdelijk helder maar dan is de wind afgenomen en dan kunnen er mistbanken ontstaan. De minimumtemperatuur voor komende nacht is 6 á 7 graden. Voor morgen moeten we naar het zuiden kijken want het is lang droog met zonnige perioden en wolkenvelden, maar later in de middag en vooral morgenavond is er vanuit het zuiden kans op buien. Vooral later morgenavond en zondagnacht kan het een tijdje gaan regenen. Maximumtemperatuur morgen rond 17 graden en een matige zuidoostenwind.

Op zondag hebben wij juist in de ochtend en de middag af en toe wat regen en pas in de avond lijkt het droger te zijn. Vrij veel bewolking dus voor bevrijdingsdag en zeker niet droog. Maandag en dinsdag zijn er nog enkele buien, daarna zal een drogere periode beginnen. Maar warm het dan niet direct: maxima midden van de week van 16 tot 19 graden.