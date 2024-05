Ilse wil Pekelder ouderen behoeden voor internetoplichting

PEKELA – ‘Opa, mijn mobieltje is kapot. Ik heb dringend geld nodig. Kun je meteen geld overmaken… ‘ Of: ‘Beste klant, uw pinpas is verlopen. Stuur uw betaalpas en pincode naar het volgende adres…’

Met dit soort appjes, sms-jes en mailtjes worden tienduizenden ouderen per jaar opgelicht. Ruim zeventig procent van de ouderen in ons land heeft angst om ooit het slachtoffer te worden van internetoplichting of zogeheten cybercrime.



Stagiaire Ilse Kruizinga van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Pekela maakte het zelf van dichtbij mee. Haar opa en oma werden via een heel echt lijkend appje van hun kleindochter voor enkele duizenden euro’s opgelicht.



Kruizinga dacht daar moet ik iets mee. Toevallig zag ze een aankondiging van een cybercrimevoorlichting voor ouderen in Muntendam en ging er kijken. ‘Ik was meteen enthousiast’, vertelt de 21-jarige studente integrale veiligheidskunde van NHL Stenden in Leeuwarden. ‘Wat daar kan, kan ook in Pekela, was het eerst wat ik dacht. Ik heb daar contact gezocht met digitale wijkagent Roy Meijer en zo is het ontstaan.’

Kruizinga toog aan de slag, zocht in Pekela contact met multifunctioneel centrum De Binding, met wandelgroepen, biljartclubs, computercursussen om Pekelders enthousiast te maken. Ook ontwierp ze posters die op diverse plekken in Pekela zijn opgehangen.



Het resultaat van al haar werk is dat op vrijdag 17 mei in De Binding een voorlichting voor Pekelder ouderen wordt gehouden. Inmiddels hebben zich al meerdere mensen aangemeld. ‘Ik hoop dat ik zo een steentje kan bijdragen om de ouderen in Pekela te behoeden voor internetoplichting’, vertelt Kruizinga en legt uit wat er die middag in de Binding gaat gebeuren. ‘Vooraf is er een gratis lunch voor elke deelnemer. De politie komt met tips en adviezen en we gaan een interactieve film zien over cybercrime waar de mensen zelf kunnen kiezen welke kant het opgaat.’



De studente afkomstig uit een politiefamilie hoopt dat er zoveel mogelijk ouderen komen. ‘In principe is het bedoeld voor 60-plussers, maar als je 58 bent en je ook meer wilt weten, ben je natuurlijk ook van harte welkom. Ieder gewaarschuwd mens telt voor twee…’

Wat? Voorlichting cybercrime voor Pekelder senioren

Waar? Multifunctioneel Centrum De Binding in Oude Pekela

Voor wie? 60-plusser

Wanneer? Vrijdag 17 mei

Hoe laat? 12.00 uur gratis lunch. Voorlichting 13.00 tot 15.00 uur.

Opgeven kan via ia.kruizinga@pekela.nl of via het telefoonnummer van de gemeente: 0597-617555

Ingezonden door gemeente Pekela