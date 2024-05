Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 4 mei, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

AFWISSELEND WEEKEND | VOORLOPIG NIET WARMER

Het is een prachtig begin van het weekend met veel zon en weinig wind. In de loop van de dag ontstaat er ook bewolking en daar komen later in de middag en vanavond ook enkele buien uit voort. Er kan vanavond ook een enkele flinke bui bij zijn. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten en de maximumtemperatuur is 17 graden, komende nacht daalt het tot ca. 10 graden.

Er zullen vannacht en morgenochtend overigens ook nog buien vallen want een kleine storing ligt dan over Noordoost-Nederland en buien kunnen daardoor een beetje blijven hangen. Dus mogelijk is het morgen een nat begin van de dag. En ook morgenmiddag is er kans op een bui, morgenavond is het droog met opklaringen. De wind is morgen veranderlijk van richting, maximumtemperatuur morgen rond 14 graden.

Maandag is na dit weekend weer een droge dag met 15 graden. Dinsdag is een klein buitje mogelijk maar daarna lijkt het een paar dagen droog te zijn met zonnige perioden en middagtemperaturen rond de 17 graden.