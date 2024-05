Damclub Winschoten present bij 33e Zomerdamtoernooi in Friesland

WINSCHOTEN – Damclub Winschoten geeft met Jakob Pronk en Haykaram Zhamkochyan uit Winschoten en Han Tuenter uit Westerlee acte de préséance op het toernooi in Friesland.

Nu de Nationale damcompetitie van seizoen 2023 – 2024 is beëindigd en de onderlinge competities bij de damverenigingen in de zomerperiode “op een laag pitje” staan, kunnen de damliefhebbers deelnemen aan de vele zomertoernooien, die onderhand weer zijn begonnen. De afgelopen weken waren dat de “Flevoland Open World Cup” in Kraggenburg en Putten Open. Dinsdag 7 mei start in het “Hof van Schoterland” in Mildam het “33e Zomerdamtoernooi Beneluxvet Friesland 2024”, dat elke 14 dagen in deze locatie plaats vindt t/m 6 augustus. Traditiegetrouw worden de overige 7 speeldagen afgewerkt in “de Lantearne” in Surhuisterveen. Dat begint, eveneens om de 14 dagen, vanaf maandag 13 mei t/m 12 augustus. Om aanspraak te maken op een prijs dienen, de 44 deelnemers, aan minimaal 10 ronden deel te nemen. Hierbij zijn de spelers virtueel ondergebracht in 3 ratinggroepen, namelijk groep A boven de 1100 punten, groep B van 900 tot 1100 punten en tenslotte groep C tot 900 KNDB ratingpunten. De organisatie heeft voor de het bepalen van de ratingpunten 1 april 2024 als peildatum gekozen. In beide speellocaties schuiven de deelnemers om 20:00 uur achter de borden, waarbij het speeltempo is bepaald op “Fischer 40 minuten + 1 minuut bonus per zet”. Tenslotte geldt, net als bij de Nationale Competitie, eveneens de restrictie dat pas na 40 zetten een remiseaanbod mag worden gedaan. Tenslotte wordt na elke ronde de KNDB-rating volgens een ingenieus systeem geactualiseerd. De komende maanden komen de volgende toernooien nog langs: Salou Open, Baarn Open, Rotterdam Open, Heerhugowaard Open, Riga Open World Cup, Nijmegen Open, Brunssum Open, Hoogeveen Open, Rotterdam Open en Dam-vijfdaagse te Mildam.

Drie leden Damclub Winschoten naar 33e Zomertoernooi in Friesland

