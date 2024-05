Leendert Boltjes Vlagtwedder Klaverjaskampioen 2024

VLAGTWEDDE – Na Henk Hebers sr. in 2020 en Elzo Bartels in 2023 was het Leendert Boltjes die vrijdag 3 mei winnaar werd van het Open Vlagtwedder Kampioenschap Klaverjassen 2024. Na zeven succesvolle klaverjasavonden in het kader van de seizoenscompetitie van de activiteitencommissie van de v.v. Westerwolde, werd deze jaargang afgesloten met het Open Vlagtwedder Kampioenschap Klaverjassen. Deze kaartavond vond eveneens plaats in de kantine van de vereniging op sportpark De Barlage in Vlagtwedde. Totaal 21 personen kwamen op dit kampioenschap af.

Na een leuke kaartavond was het dus oud-Vlagtwedder Leendert Boltjes die met een kleine voorsprong op Lieneke te Velde de derde klaverjaskampioen van Vlagtwedde werd. Na drie partijen stonden Boltjes en Te Velde al op de plaatsen een en twee, maar het lot wilde dat men in de laatste partij samen moest spelen tegen eveneens nog een kanshebber voor de zege, Eliano Juliana. Boltjes wist samen met Te Velde de partij tot een goed einde te brengen en werd zodoende de glansrijke winnaar van het Open Vlagtwedder Kampioenschap Klaverjassen. Uit handen van Andries Huisinga ontving Boltjes een mooi vleespakket en ook alle overige deelnemers gingen traditiegetrouw met en een prijs naar huis.

In oktober wordt er een start gemaakt met de nieuwe competitie klaverjassen van zeven speelavonden en gelet op het succes van de laatste speelavond zal er ook aan het eind van het seizoen 2024 / 2025 vast en zeker weer een Vlagtwedder kampioenschap worden georganiseerd.

Volledige eindstand Vlagtwedder kampioenschap klaverjassen

Leendert Boltjes – 5031 punten Lieneke te Velde – 4977 punten Henk Schut – 4923 punten Eliano Juliana – 4878 punten Andries Huisinga – 4783 punten Bert van Hateren – 4772 punten Tjaard Toutenhoofd – 4765 punten Henny Bisschop – 4699 punten Henk Klein – 4675 punten Harm Jan Pleiter – 4643 punten Jan Hebers – 4605 punten Tiny Wilts – 4554 punten Heerke Beukema – 4507 punten Willie Huls – 4488 punten Martin Peereboom – 4435 punten Marianne Tulckens – 4422 punten Geert Alberts – 4396 punten Johannes Draatjer – 4395 punten Henk Christians – 4386 punten Henk Hebers sr. – 4339 punten René v.d. Werf – 4067 punten

Voor de statistiek: Het gemiddelde van deze speelavond was 4607 punten, de hoogste score in een partij was 1440 punten; de laagste score was 843.

Ingezonden door HJ Pleiter