Ook in Veendam werd uitgebreid stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers

VEENDAM – Het is dit jaar 79 jaar geleden dat er voor Nederland een einde aan de Tweede Wereldoorlog kwam. Ook de gemeente Veendam stond uitgebreid stil bij alle oorlogsslachtoffers die er toen, maar ook de afgelopen jaren gevallen zijn. Het jaarthema van de 4 mei herdenking is ‘Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid.

De herdenkingsbijeenkomst vond plaats in de Grote Kerk aan de J.G. Pinksterstraat in Veendam. Gastvrouw was burgemeester Sandra Korthuis. Aansluitend aan de herdenkingsbijeenkomst was er een stille tocht. Deze begon bij de Grote kerk en ging via het Julianapark en het Joods Monument aan de Bendiksstraat naar de Engelse graven op de begraafplaats in het centrum van Veendam. De tocht eindigde bij het monument naast de Grote Kerk. Hier vond om 20.00 uur de officiële herdenking plaats. Na afloop van de herdenkingen was er voor alle belangstellenden een samenzijn in cultuurcentrum vanBeresteyn.

De herdenkingsbijeenkomst in Veendam werd bijgewoond door leerlingen en docenten van de Kelowna Secondary school uit Canada. Ze zijn in het kader van een uitwisselingsproject van scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam. De leerlingen uit Kelowna en de leerlingen van het Winkler Prins leverden gezamenlijk verschillende bijdrages aan de herdenking.

Andere herdenkingen

Er waren ook officiële herdenkingen bij het verzetsmonument aan de Plantsoenlaan in Wildervank en bij de Joodse begraafplaats aan de Sluisweg in Ommelanderwijk. Na de stille tocht vond de herdenkingsbijeenkomst plaats op het grasveld voor de Joodse begraafplaats. In verband met de Sabat (de heilige rustdag voor de Joden) mocht de Joodse begraafplaats in Ommelanderwijk niet betreden worden.

Bron en foto’s: Peter Panneman