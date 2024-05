Stichting 5 mei Bellingwolde organiseert bevrijdingslunch voor 125 personen

BELLINGWOLDE – In navolging van de gezellige dorpsbrunch, die vorig jaar ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van Stichting 5 mei Bellingwolde werd gehouden, werd vandaag door Stichting 5 mei Bellingwolde een bevrijdingslunch met live muziek georganiseerd. De lunch werd opgediend bij MOW I Museum Westerwolde.



De historie van deze locatie is nauw verbonden met de Tweede Wereldoorlog. Het oudste gedeelte van het museum is een overblijfsel van een villa met bijbehorende grote tuin van Mr. Hindrik Nannens Addens. Op 25 juni 1943 werd Bellingwolde zwaar getroffen tijdens een luchtgevecht tussen Duitse jachtvliegtuigen en geallieerde bommenwerpers. Hierdoor vielen bijna 1000 bommen op en rond het dorp. Ook het bijzondere woonhuis van Mr. Addens werd verwoest, alleen het achterhuis, delen van de tuin en het historische 19e eeuwse hekwerk bleven gespaard. Vanaf 1973 ontstond in het restant van het woonhuis het Museum de Oude Wolden, het tegenwoordige MOW.



Om dit verhaal levendig te houden heeft Stichting 5 mei Bellingwolde in de coronaperiode het historische hekwerk laten restaureren en ook een deel van de oude tuin opnieuw aangeplant met Rododendrons.

Zeker in de huidige tijd is het van belang om bij onze vrijheid stil te staan!

Aan de lunch namen 125 personen deel. De opening werd verricht door René Perton. Hij vertelde dat er in zo’n 700 dorpen in Nederland vandaag een Bevrijdingslunch wordt gehouden. Traditioneel werd er vrijheidssoep geserveerd, naar het recept van Nick Toet. Voor het recept liet hij zich door zijn oma’s tomatensoep inspireren, waar hij zelf Koreaanse chilivlokken, miso en bosui aan toevoegde. Verder waren er eieren, kroketten, fruit, broodjes met zoet en hartig beleg, koffie thee, melk en jus.

Stichtingen en verenigingen uit het gehele Koninkrijk der Nederlanden die een Vrijheidsmaaltijd willen organiseren, kunnen kunnen bij het Vrijheidsfonds een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen. In Bellingwolde droegen ook lokale ondernemers een steentje bij. Accordeonmuziek werd verzorgd door Hennie Zweep. In het museum was naast de expositie Ons Laand een kleine expositie over de oorlogsjaren in Bellingwolde ingericht.

Het was een geslaagd evenement, waar zo’n 125 inwoners uit Bellingwolde en daarbuiten aan deelnamen.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg