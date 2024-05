Tweede ronde internationaal NK Ovalracing op Hemelvaartsdag

TER APEL – Op donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) staat traditiegetrouw de 2e ronde van het int. NK Ovalracing gepland. Na een succesvolle openingswedstrijd tijdens de Pasen beloven ook de races op Hemelvaartsdag weer voor vool spanning en spektakel te gaan zorgen. De Rookie Rods, de instapklasse binnnen het ovalracen, met een groot deelnemersveld, staan tijdens Hemelvaartsdag centraal met hun strijd om de Gouden Helm Trofee. Daarnaast zijn de Saloonstox aanwezig als gastklasse. Deze contactklasse gaat ongetwijfeld voor de nodige actie zorgen.

Juniorenklasse

In de Juniorenklasse, met deelnemers tussen de 11 en 16 jaar, stond helaas een klein deelnemersveld aan de start tijdens de Paasraces. Met een leeftijdsgrens in deze klasse waarna deelnemers na hun 16e niet meer mogen deelnemen was de uitstroom afgelopen seizoen groot. Maar gelukkig komen er in de loop van het seizoen nieuwe deelnemers bij die dan de minimale leeftijd van 11 jaar bereiken, zodat zij kunnen gaan deelnemen. De aanwezige coureurs maakten er toch mooie wedstrijden van. Cato Caspers uit Kampen, de regerend Nederlandskampioen, liet zien dat hij ook met zijn nieuwe Citroen C1 nog altijd de sterkste is. Tweede werd Zoe van Wieren uit Klazienaveen voor Jonas Kruger uit Monchengladbach.



Rookie Rods

De Rookie Rods staan tijdens de races op Hemelvaartsdag in de schijnwerpers met hun strijd om de Gouden Helm trofee. Tijdens de openingsraces wist Keano Boes uit Vroomshoop te zegevieren. Hij was het sterkste tijdens zijn debuut in deze klasse nadat hij afgelopen winter de overstap vanuit de juniorenklasse heeft gemaakt. Ter Apeler Raymond Kuiper scoorde drie punten minder en eindigde daarmee op de tweede positie in het dagklassement. Brian Doddema uit Musselkanaal, Jesse van den Akker uit Nuland en Danny Bos uit Ter Apel maken de top vijf compleet. Dat zijn ook direct de grote kanshebbers voor de Gouden Helm, hoewel de concurrentie niet valt te onderschatten. Zo stonden er tijdens de openingsraces zeventien deelnemers aan de start, met daarin veel sterke deelnemers.

SuperRods

De SuperRods zorgen voor een enorme diversiteit aan auto’s op het Ter Apeler asfalt. Terug van weggeweest is daarin Kevin Zwiep uit Schoonoord. Hij werd in 2022 Nederlandskampioen SuperRods, en is na een jaar afwezigheid terug met een kanon van een auto, een speciaal geprepareerde Opel Tigra voorzien van krachtige Honda S2000 motor. Hij wist in een mooie strijd met de regerend kampioen Harm Veenstra uit Klazienaveen een punt meer te scoren en zo het dagklassement naar zich toe te trekken. Met elf deelnemers aan de start ontbraken er ook nog een aantal coureurs waaronder Ad Monster uit Dordrecht. Met een verdere aanvulling op het deelnemersveld zijn de SuperRods een absolute smaakmaker op Hemelvaartsdag.



2.0 Hotrods

Meer dan twintig deelnemers zorgden tijdens de openingsraces voor enerverende races. Op elke meter van de korte baan werd volop gestreden. Dat het in het heetst van de strijd dan wel eens mis gaat is onvermijdelijk. Maar uiteindelijk werd het publiek in de finale getrakteerd op een pracht staaltje Hotrod racen. Bumper aan bumper werd er fair gestreden om de winst. Uiteindelijk ging de ervaren Frank Nöhring uit het duitse Recklinghausen er met de winst van door. Hij werd ook winnaar van het dagklassement. Naast de punten voor het kampioenschap strijden de coureurs ervoor om zich te kwalificeren voor het Spedeweekend in juli, in het Engelse Ipswich. De beste zes coureurs van het continent mogen zich daar gaan meten met de beste coureurs uit Engeland, Schotland, Noord Ierland en Zuid Afrika.



National Hotrods

De National Hotrods waren met elf deelnemers goed vertegenwoordig tijdens de Paasraces. De mannen lieten close racing zien. Enige uitzondering was daarop Jeffrey Zwiep uit Valthermond met zijn Ginetta. Hij profiteerde volop van zijn gunstige startpositie. Bij de start nam hij telkens snel de leiding en wist driemaal uit de handen van de concurrentie te blijven. Ter Apeler Johan Sanders kende met zijn Ford Fiesta een prima seizoensopener. Hij voelde tot tweemaal toe de hete adem van regerend kampioen Reimon Bos uit Noord-Sleen in de nek. Maar Sanders wist de aanval op de tweede positie af te slaan en wist zo zelf de te tweede positie in het dagklassement te veroveren. Reimon Bos werd uiteindelijk derde in het dagklassement voor John van de Bosch uit Rosmalen en Mark Teuben uit Ter Apel. Ook Iwan Heins uit Schoonoord maakte met een zesde plek in het dagklassement een prima debuut in de National Hotrods.

BMW Cup

De coureurs in de BMW Cup maakten er een mooie strijd van tijdens de Paasraces. In hun strijd om de Gouden Helm voerde een faire strijd de boventoon en werd om elk puntje gestreden. Jeffrey Bolk en Dennis van Veen stonden voor aanvang van de finale zelfs gelijk in punten waardoor er geloot moest worden voor pole position. In deze merkencup waarin auto’s gelijkwaardig zijn was het smullen voor het publiek. Van Veen ging er uiteindelijk met de winst vandoor in de strijd om de Gouden Helm, hij heeft ook de leiding in het kampioenschap van de BMW Cup in handen.



Standaard 2000

Het kon wel eens een heel interessant seizoen gaan worden in de Standaard 2000. Tijdens de seizoensopener wist Ruben Schans uit Nieuw Weerdinge, met een overwinning in de eerste manche en de finale, de dagzege op te eisen. Maar de onderlinge verschillen in deze klasse zijn écht minimaal. Bas van der Straat uit Ter Apel werd tweede in het dagklassement voor Daniel Birke en Michael Birke staat op positie vier. Equipe Brakels volgt op plek vijf, maar constant punten scoren is een must om niet verder achterop te raken bij de concurrentie.

Saloonstox te gast

Al een aantal jaren zijn klasses waarin contact tussen de auto’s is toegestaan een welkome aanvulling op een bomvolle middag autosport op de Polderputten. Deze spectaculaire raceklasses maken er een ware show van waarbij de stalen bumpers mogen worden ingezet om de voorganger aan de kant te zetten en zo positie te verbeteren. De Saloonstox die al enkele jaren op de shale baan in Emmen op het programma staan zullen voor het eerst in Ter Apel te zien zijn.



De races zullen donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) om 11.30 uur van start gaan, alle klasses komen drie keer aan de start. De organisatie, maar ook de coureurs staat te trappelen om er weer een fantastische show van te maken voor de vele racefans die het ovalracen rijk zijn. Meer info over de wedstrijden zijn te vinden op www.ovalracing-terapel.nl.

Waar:

Autosportstadion “de Polderputten” Ter Apel (Hanetangerweg 5a)

Aanvang:

11:30 uur tot ongeveer 18:00 uur

Ingezonden met foto’s van Herman ten Broeke